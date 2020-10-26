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futebol

Apesar da possibilidade de sair, Depay diz estar focado no Lyon

Depay marcou um gol na vitória do Lyon sobre o Monaco e já soma cinco tentos e três assistências em oito jogos disputados pelo Campeonato Francês na atual temporada...
LanceNet

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Publicado em 

26 out 2020 às 08:20

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 08:20

Crédito: Depay é a principal peça ofensiva do Lyon (PHILIPPE DESMAZES / AFP
Apesar de ter sido um nome bastante especulado na imprensa catalã para ser contratado pelo Barcelona, Memphis Depay afirmou que a possível transferência nunca tirou sua concentração do Lyon. No último domingo, o holandês marcou o primeiro gol da vitória de sua equipe sobre o Monaco por 4 a 1 pelo Campeonato Francês.
- Sempre estive focado no Lyon inclusive durante a janela de transferências. Eu fiquei e estou feliz. Quando jogo, sempre quero dar o melhor de mim, ajudar ao máximo a minha equipe.O atacante não aceitou as propostas de renovação contratual da equipe francesa e se torna um jogador livre ao final desta temporada. Os culés devem fazer um esforço para contratar Depay ainda em janeiro, mas a situação financeira do clube não garante que a operação seja concretizada. O técnico Ronald Koeman conta com o atleta nos próximos meses.

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