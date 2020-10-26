Apesar da possibilidade de sair, Depay diz estar focado no Lyon

Apesar de ter sido um nome bastante especulado na imprensa catalã para ser contratado pelo Barcelona, Memphis Depay afirmou que a possível transferência nunca tirou sua concentração do Lyon. No último domingo, o holandês marcou o primeiro gol da vitória de sua equipe sobre o Monaco por 4 a 1 pelo Campeonato Francês.

- Sempre estive focado no Lyon inclusive durante a janela de transferências. Eu fiquei e estou feliz. Quando jogo, sempre quero dar o melhor de mim, ajudar ao máximo a minha equipe.O atacante não aceitou as propostas de renovação contratual da equipe francesa e se torna um jogador livre ao final desta temporada. Os culés devem fazer um esforço para contratar Depay ainda em janeiro, mas a situação financeira do clube não garante que a operação seja concretizada. O técnico Ronald Koeman conta com o atleta nos próximos meses.