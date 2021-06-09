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Apesar da perda nas eliminatórias para a Copa do Mundo, treinador da Guiana confia em boa Copa Ouro

Márcio Máximo acredita m bom desempenho da equipe diante da Guatemala, em julho...
LanceNet

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Publicado em 

09 jun 2021 às 15:26

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 15:26

Crédito: News Room
Comandada pelo treinador brasileiro Márcio Máximo, a seleção da Guiana encerrou na última terça-feira (8) sua participação nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Os ‘Jaguars’ terminaram na quarta posição do grupo, a frente da seleção de Bahamas e apenas o líder se classificava à segunda fase.Apesar da não classificação para a próxima fase, Máximo avaliou de forma positiva as eliminatórias, visto que, devido a pandemia, não houve a possibilidade de realizar amistosos preparatórios para os jogos.
- Sabíamos da dificuldade que seria buscar a classificação, que infelizmente não veio, mas saímos dos jogos confiantes para a disputa da Copa Ouro. Demos continuidade ao processo de renovação da seleção e sabemos que os jogadores estarão mais preparados para os confortos futuros – disse Márcio
No comando da Guiana desde 2019, o brasileiro já fez história no país, levando a seleção à disputa da fase pré-eliminatória da Copa Ouro apenas pela segunda vez na história. Além da classificação, o treinador também segue realizando a renovação do time nacional.- Viemos com o objetivo de fortalecer o futebol local e deixar um legado para o futuro e estamos fazendo isso. Claro que os resultados são importantes, mas no estágio que o futebol do país se encontra, fazer essa renovação foi essencial. Agora temos a Copa Ouro pela frente e tenho certeza que podemos bater de frente com a Guatemala – pontuou o treinador brasileiro.
O confronto entre Guiana e Guatemala, pela primeira fase eliminatória da Copa Ouro, acontece no dia 3 de julho, nos Estados Unidos. O vencedor do duelo ainda precisará ganhar outro jogo para chegar à fase de grupos do torneio.

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