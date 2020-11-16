Apesar da eliminação, Portugal encara Croácia e joga por vitória

Crédito: Cristiano Ronaldo busca ajudar seleção portuguesa nesta terça-feira (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Apesar de estar eliminada da Liga das Nações, a seleção portuguesa pretende vencer a partida desta terça-feira contra a Croácia, às 16h45 (horário de Brasília). Por outro lado, os rivais lutam pela permanência na elite do torneio europeu, mas estão empatados em pontos com a Suécia, última colocada nos critérios de desempate.

O zagueiro Ruben Dias acredita em uma partida difícil contra a atual vice-campeã do mundo e afirma que irá jogar com seriedade.

- Para nós é a coisa mais natural que há: encarar o jogo para ganhar. Infelizmente não contará com aquilo que era nosso objetivo principal na competição, mas é uma partida para jogar e vencer. Está sempre em jogo o nome de Portugal. Cada jogo para nós terá sempre o valor máximo porque é mais um duelo em que iremos dignificar esta camisa.

O defensor do Manchester City também comentou a derrota para a França, mas acredita que a equipe possui um padrão de jogo e que não é preciso mudar tudo.

- Éramos, somos e sempre seremos uma equipe confiante, com noção do que é capaz de fazer, com muita qualidade e que quer muito ganhar. Quando estamos no topo, vamos lutar contra os melhores. Apesar da nossa extrema ambição, faz parte do futebol, não se pode ganhar sempre. Não foi o resultado que gostaríamos, mas temos que saber lidar com isso. Não estamos satisfeitos, vamos melhorar e vai servir como aprendizagem.