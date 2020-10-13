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futebol

Apesar da derrota, Luís Enrique vê o lado positivo da equipe espanhola

Técnico elogiou a postura do time e disse acreditar na sua ideia de jogo...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2020 às 20:09

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 20:09

Crédito: Espanha dominou a Ucrânia, mas rivais saíram com a vitória histórica (AFP
Após a primeira derrota da história da Espanha para a Ucrânia, em Kiev, em jogo válido pela quarta rodada do grupo 4 da Liga das Nações A, o técnico espanhol Luís Enrique elogiou o comportamento de seu time. - Quando se tem muitas chances como foi contra a Ucrânia, o normal é que a bola entre. Hoje, não foi assim, mas estou contente com a fome que vejo nos jogadores e o ambiente de trabalho que temos. Gostei do que vi - disse o comandante.
A Espanha foi superior em grande parte do jogo, mas parou no goleiro ucraniano Buschan, que foi o grande destaque dos 90 minutos. Pela falta de gols, o técnico foi questionado sobre a convocação, na qual a imprensa espanhola criticou a ausência de um legítimo centroavante.
- Sigo tendo a mesma confiança de antes na equipe. Eu tenho uma ideia e com ela cheguei aqui e quero melhorar, mas sem sair dela. Eu creio que a minha ideia funciona - analisou Luís Enrique.
O próximo compromisso da Espanha pelo torneio europeu é contra a Suíça, fora de casa. A equipe de Luís Enrique é a líder do grupo com sete pontos. Os suíços são os lanternas, com apenas dois.

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