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Apesar da derrota do Grêmio, Renato vê final contra o Palmeiras em aberto: 'Tudo pode acontecer'

Treinador lamenta falha na bola parada e acredita que o seu time está no páreo na decisão da Copa do Brasil. Jogo da volta será no próximo domingo, no Allianz Parque...

Publicado em 01 de Março de 2021 às 00:34

LanceNet

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Publicado em 

01 mar 2021 às 00:34
Crédito: O Grêmio de Renato Gaúcho foi derrotado para o Palmeiras na Copa do Brasil (Lucas Uebel/Grêmio FBPA
O Grêmio abriu a final da Copa do Brasil de maneira amarga. Em Porto Alegre, o Tricolor pouco fez ao longo da partida e acabou derrotado pelo Palmeiras por 1 a 0. Na coletiva de imprensa, o técnico Renato Portaluppi lamentou a falta de atenção da sua defesa e vê a final em aberto. - Decisão é assim mesmo. Na final da Libertadores, praticamente não teve chance de gol mesmo. A gente deu mole no gol do Palmeiras, faltou atenção da nossa defesa. Infelizmente, por um detalhe, a gente perdeu o jogo - disse Renato, que completou:
- Meu grupo é experiente. Não tem nada perdido, não. É difícil? É difícil. São duas grandes equipes, tudo pode acontecer.
No próximo domingo, se o Grêmio vencer por um gol, a final será decidida nos pênaltis. Em caso de triunfo por dois gols ou mais, a equipe fica com o título no tempo normal.

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