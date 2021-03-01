Apesar da derrota do Grêmio, Renato vê final contra o Palmeiras em aberto: 'Tudo pode acontecer'

O Grêmio abriu a final da Copa do Brasil de maneira amarga. Em Porto Alegre, o Tricolor pouco fez ao longo da partida e acabou derrotado pelo Palmeiras por 1 a 0. Na coletiva de imprensa, o técnico Renato Portaluppi lamentou a falta de atenção da sua defesa e vê a final em aberto. - Decisão é assim mesmo. Na final da Libertadores, praticamente não teve chance de gol mesmo. A gente deu mole no gol do Palmeiras, faltou atenção da nossa defesa. Infelizmente, por um detalhe, a gente perdeu o jogo - disse Renato, que completou: