Apesar da derrota, Diniz elogia Daniel Alves: 'Acima da média'

Crédito: Ricardo Rimoli/Agência Lance

Apesar da derrota para o Grêmio por 1 a 0, na Arena do Grêmio, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, o técnico Fernando Diniz tratou de elogiar alguns jogadores do Tricolor depois da partida. Um deles foi Daniel Alves, camisa dez e capitão da equipe.

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- O Daniel Alves é um jogador de nível internacional, está na última prateleira dos jogadores. É um jogador que tem capacidade de ler o jogo, colocar os companheiros na cara do gol, cresce em jogos decisivos, ele agrega em vários aspectos. Na parte técnica, ele é acima da média, a história está escrita, como um dos maiores de todos os tempos - afirmou o técnico.

VEJA A TABELA DA COPA DO BRASILO camisa dez foi o jogador que mais trocou passes no jogo, com 100, acertando 87, além de estar em todos os lugares do campo e ajudar na defesa e na armação das jogadas. Tanto que as duas principais chances do time na partida saíram em jogadas criadas pelo meia. Com uma grande partida de Dani, o São Paulo teve o domínio do jogo.