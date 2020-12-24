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Apesar da derrota, Diniz elogia Daniel Alves: 'Acima da média'

Camisa dez foi o principal jogador do São Paulo contra o Grêmio e recebeu elogios do treinador. Capitão deixou Luciano e Brenner em boas condições de marcar na Arena...
LanceNet

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Publicado em 

24 dez 2020 às 15:46

Publicado em 24 de Dezembro de 2020 às 15:46

Crédito: Ricardo Rimoli/Agência Lance
Apesar da derrota para o Grêmio por 1 a 0, na Arena do Grêmio, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, o técnico Fernando Diniz tratou de elogiar alguns jogadores do Tricolor depois da partida. Um deles foi Daniel Alves, camisa dez e capitão da equipe.
Retrospectiva: Os 20 momentos mais marcantes do São Paulo na década
- O Daniel Alves é um jogador de nível internacional, está na última prateleira dos jogadores. É um jogador que tem capacidade de ler o jogo, colocar os companheiros na cara do gol, cresce em jogos decisivos, ele agrega em vários aspectos. Na parte técnica, ele é acima da média, a história está escrita, como um dos maiores de todos os tempos - afirmou o técnico.
VEJA A TABELA DA COPA DO BRASILO camisa dez foi o jogador que mais trocou passes no jogo, com 100, acertando 87, além de estar em todos os lugares do campo e ajudar na defesa e na armação das jogadas. Tanto que as duas principais chances do time na partida saíram em jogadas criadas pelo meia. Com uma grande partida de Dani, o São Paulo teve o domínio do jogo.
Aos 37 anos, Daniel Alves ficou fora de duas das últimas 25 partidas do São Paulo por estar suspenso. Ele soma sete gols e seis assistências na temporada e é uma das esperanças do São Paulo para reverter o placar, na próxima quarta-feira (30), às 21h30, no Morumbi.

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