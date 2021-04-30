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futebol

Apesar da boa fase, Crespo pede 'pés no chão' do São Paulo pro futuro

Tricolor chegou a oitava vitória consecutiva e vem em grande momento na temporada. Técnico, porém, alertou para possíveis resultados ruins na sequência de jogos...

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 00:20

LanceNet

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Publicado em 

30 abr 2021 às 00:20
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O São Paulo bateu o Rentistas por 2 a 0, pela segunda rodada do Grupo E da Libertadores e chegou a oitava vitória consecutiva na temporada, somando jogos do Campeonato Paulista e da competição continental.
ATUAÇÕES: Daniel Alves e Pablo se destacam em vitória do São Paulo sobre o Rentistas
Apesar do excelente retrospecto, Crespo pregou pés no chão para o elenco e alertou possíveis resultados ruins que podem acontecer durante a temporada, principalmente na sequência que está por vir, com clássico e jogo na Argentina.
VEJA A TABELA DA LIBERTADORES Trabalho seriamente para poder garantir certa sequência de resultados. Nem sempre acontece, mas está acontecendo. Estamos muito felizes por isso, mas continuamos com os pés no chão, com muita tranquilidade. Sabemos que chegarão momentos mais duros, mas estamos preparados para isso —declarou.
Crespo falou também sobre a boa fase da equipe na temporada, exaltando o trabalho que vem sendo feito.
- Parece fácil, mas não é fácil. Eu estou muito feliz aqui, muito feliz com a predisposição dos atletas. E tudo volta mais fácil assim, com essa predisposição deles. A gente trabalha para conseguir esse tipo de resultados. Nem sempre acontece, mas neste momento está acontecendo - finalizou.
O São Paulo espera melhorar ainda mais a fase no clássico contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pelo Paulistão, no próximo domingo (2), ainda sem horário definido.

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