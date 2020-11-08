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Apesar da arbitragem polêmica, Fortaleza não soube matar o jogo contra o Athletico

Equipe de Rogério Ceni pecou na etapa inicial quando desperdiçou diversas oportunidades...
LanceNet

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Publicado em 

08 nov 2020 às 14:29

Publicado em 08 de Novembro de 2020 às 14:29

Crédito: Dudu Oliveira/Fortaleza
O sábado terminou amargo para o Fortaleza. Após abrir vantagem na Arena da Baixada, o time comandado por Rogério Ceni viu o Athletico reagir na etapa final e com direito a lance polêmico virou o marcador.Apesar do resultado cercado de polêmicas e reclamações da arbitragem, pesou ao time de Ceni a falta de precisão na hora de aproveitar as chances. Com o gol de Bergson na etapa inicial, o Leão mandou na partida e desperdiçou a chance de matar o jogo nos primeiros 45 minutos.
Nos últimos 45 minutos, o Fortaleza até começou em cima, mas após o gol anulado de Bergson, o time caiu de produção e acabou punido pela falta de ímpeto no ataque.
Com o revés fora de casa, o Tricolor perdeu mais uma chance de subir na classificação e colar de vez no grupo da Libertadores.
Agora, com 24 pontos, o Fortaleza aparece na 11ª posição do Campeonato Brasileiro. No fim de semana, o rival é o São Paulo, na Arena Castelão.

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