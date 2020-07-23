Apenas cumprindo tabela, Vitória de Guimarães visita o Santa Clara

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Pela última rodada do Campeonato Português, o Santa Clara recebe o Vitória de Guimarães, nesta sexta-feira (24), às 15h (horário de Brasília). Nenhuma das duas equipes disputa mais nada na competição.

CUMPRINDO TABELAO Vitória de Guimarães e o Santa Clara não disputam mais nada no Campeonato Português. Na sétima colocação, os visitantes não podem mais se classificar para a Liga Europa, enquanto os mandantes ocupam a nona posição.

CASA INTERDITADAO Santa Clara não conseguiu atuar no seu estádio depois da paralisação. Sem a aprovação das autoridades sanitárias, teve de atuar em campo neutro. Foram três vitórias, três empates e três derrotas.