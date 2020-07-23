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Apenas cumprindo tabela, Vitória de Guimarães visita o Santa Clara

Partida desta sexta-feira será válida pela última rodada do Campeonato Português...
LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2020 às 20:29

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 20:29

Crédito: Divulgação
Pela última rodada do Campeonato Português, o Santa Clara recebe o Vitória de Guimarães, nesta sexta-feira (24), às 15h (horário de Brasília). Nenhuma das duas equipes disputa mais nada na competição.
CUMPRINDO TABELAO Vitória de Guimarães e o Santa Clara não disputam mais nada no Campeonato Português. Na sétima colocação, os visitantes não podem mais se classificar para a Liga Europa, enquanto os mandantes ocupam a nona posição.
CASA INTERDITADAO Santa Clara não conseguiu atuar no seu estádio depois da paralisação. Sem a aprovação das autoridades sanitárias, teve de atuar em campo neutro. Foram três vitórias, três empates e três derrotas.
OUTRO JOGO DO DIATambém na sexta-feira (24), o Gil Vicente recebe o Paços de Ferreira, às 17h15 (horário de Brasília). Nenhum dos dois times disputa nada na competição.

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