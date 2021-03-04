Apenas com reservas em campo, Corinthians se reapresenta após empate contra o Palmeiras

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

O elenco do Corinthians se reapresentou no CT Joaquim Grava já na manhã desta quinta-feira (4). O Timão ficou no empate em 2 a 2 no clássico contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (3), pela segunda rodada do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena, e já pensa no próximo compromisso, neste domingo (7), às 11h, contra a Ponte Preta, novamente em Itaquera. >> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos

Os titulares no Dérbi não foram ao gramado do CT Joaquim Grava, mas fizeram um trabalho interno de recuperação física, enquanto reservas e não relacionados foram a campo.

Na primeira parte do treinamento, o preparador físico Fávio de Oliveira, além de comandar o aquecimento, promoveu um trabalho de enfrentamento entre quatro jogadores (dois contra dois), onde o objetivo era marcar gols em pequenas metas.

Já a segunda metade da reapresentação teve o comando do técnico Vagner Mancini, que dividiu o elenco disponível em três e promoveu jogos em campos reduzidos, no qual a equipe que sofresse um gol saia para que a terceira, que estava de fora, entrasse.

O Timão retomará os treinamentos na manhã desta sexta-feira (5). Será a primeira oportunidade para o treinador corintiano esboçar um possível time para o duelo contra a Macaca.