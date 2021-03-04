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Apenas com reservas em campo, Corinthians se reapresenta após empate contra o Palmeiras

Titulares no Dérbi fizeram apenas um trabalho regenerativo na parte interna do CT Joaquim Grava...

Publicado em 04 de Março de 2021 às 13:11

LanceNet

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Publicado em 

04 mar 2021 às 13:11
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
O elenco do Corinthians se reapresentou no CT Joaquim Grava já na manhã desta quinta-feira (4). O Timão ficou no empate em 2 a 2 no clássico contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (3), pela segunda rodada do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena, e já pensa no próximo compromisso, neste domingo (7), às 11h, contra a Ponte Preta, novamente em Itaquera. >> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos
Os titulares no Dérbi não foram ao gramado do CT Joaquim Grava, mas fizeram um trabalho interno de recuperação física, enquanto reservas e não relacionados foram a campo.
Na primeira parte do treinamento, o preparador físico Fávio de Oliveira, além de comandar o aquecimento, promoveu um trabalho de enfrentamento entre quatro jogadores (dois contra dois), onde o objetivo era marcar gols em pequenas metas.
Já a segunda metade da reapresentação teve o comando do técnico Vagner Mancini, que dividiu o elenco disponível em três e promoveu jogos em campos reduzidos, no qual a equipe que sofresse um gol saia para que a terceira, que estava de fora, entrasse.
O Timão retomará os treinamentos na manhã desta sexta-feira (5). Será a primeira oportunidade para o treinador corintiano esboçar um possível time para o duelo contra a Macaca.
O elenco corintiano sofre com muitos desfalques, os principais foram acometidos com um surto de Covid-19. Até o momento, os goleiros Cássio e Guilherme, os laterais Fagner e Fábio Santos, o zagueiro Raul Gustavo, os meias Gabriel, Ramiro e Vitinho e o atacante Cauê foram acometidos pela doença. Na manhã da última quarta-feira (3), o volante Camacho apresentou sintomas e também foi colocado me isolamento.

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