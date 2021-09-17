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Apenas com Gabriel Martinelli de brasileiro, jornal divulga os indicados ao prêmio Golden Boy 2021

Brasileiro de 20 anos concorre com outros 39 jogadores ao prêmio entregue ao melhor jogador sub-21 do mundo. Haaland, do Borussia Dortmund, venceu no ano passado...

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 15:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 set 2021 às 15:03
Crédito: MARTIN BERNETTI / AFP
O jornal "Tuttosport", da Itália, divulgou os 40 finalistas ao prêmio Golden Boy 2021, entregue ao melhor jogador sub-21 do ano. E dentre os nomes, o atacante Gabriel Martinelli, que foi campeão olímpico com a Seleção em Tóquio e joga no Arsenal, é o único representante brasileiro na disputa.Na última lista divulgada pelo portal, com 100 atletas, outros quatro brasileiros apareceram na briga, mas todos foram descartados para o final: Luis Henrique (Olympique de Marseille), Marcos Paulo (Famalicão), Reinier (Borussia Dortmund) e Rodrygo (Real Madrid).
+ Veja a tabela e os jogos da Champions League
Nomes conhecidos como Eduardo Camavinga (Real Madrid), Eric García (Barcelona), Mason Greenwood (Manchester United), Jamal Musiala (Bayern de Munique), Pedri (Barcelona), Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Ryan Gravenberch (Ajax), Ilaix Moriba (RB Leipzig), Nuno Mendes (PSG), Giovani Reyna (Borussia Dortmund) e Bukayo Saka (Arsenal) também concorrem.
+ Haaland na frente de Messi e CR7! Veja o número de gols de craques do futebol mundial aos 21 anos
A votação, aberta ao público, acontece no site do jornal. Clique aqui e veja todos os candidatos ao prêmio.
Em 2020, o vencedor do prêmio Golden Boy foi o atacante norueguês Erling Haaland, do Borussia Dortmund. Neste ano, o jogador já não participa mais.

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