Aparecida-GO contrata volante Felipe Pelles, que comemora acerto: 'Estou muito feliz'

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Com início marcado para o próximo mês, a divisão de acesso do campeonato goiano já conta com times se movimentando no mercado - como é o caso do Aparecida Esporte Clube, que fez contratações pontuais para essa temporada. Campeão invicto da competição em 1999, o Leão do Centro-Oeste busca repetir este feito que entrou para a história.

Uma das contratações, inclusive, foi a de Felipe Pelles, jogador de 29 anos, que disputou o estadual sul-mato-grossense no último ano pelo Comercial-MS. Formado nas categorias de base do Vila Nova, o volante falou sobre voltar ao estado natal e não escondeu a felicidade pelo acerto.

> Filipe Luís é o único jogador com pelo menos mil passes certos no Brasileirão- Estou muito feliz de vir jogar no Aparecida. É o meu estado, então me sinto em casa. Passei por outros lugares e fui feliz, mas a sensação de jogar em casa é sempre uma motivação maior para conquistar os objetivos - disse

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O volante já iniciou os treinamentos e está de olho na divisão de acesso. Felipe falou sobre a expectativa para a competição, afirmou estar confiante e frisou que está preparado para realizar um bom campeonato.