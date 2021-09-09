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Aparecida-GO contrata volante Felipe Pelles, que comemora acerto: 'Estou muito feliz'

Felipe falou sobre a expectativa para a disputar a divisão de acesso do goiano, afirmou estar confiante e frisou que está preparado para realizar um bom campeonato...

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 12:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 set 2021 às 12:21
Crédito: Divulgação
Com início marcado para o próximo mês, a divisão de acesso do campeonato goiano já conta com times se movimentando no mercado - como é o caso do Aparecida Esporte Clube, que fez contratações pontuais para essa temporada. Campeão invicto da competição em 1999, o Leão do Centro-Oeste busca repetir este feito que entrou para a história.
Uma das contratações, inclusive, foi a de Felipe Pelles, jogador de 29 anos, que disputou o estadual sul-mato-grossense no último ano pelo Comercial-MS. Formado nas categorias de base do Vila Nova, o volante falou sobre voltar ao estado natal e não escondeu a felicidade pelo acerto.
> Filipe Luís é o único jogador com pelo menos mil passes certos no Brasileirão- Estou muito feliz de vir jogar no Aparecida. É o meu estado, então me sinto em casa. Passei por outros lugares e fui feliz, mas a sensação de jogar em casa é sempre uma motivação maior para conquistar os objetivos - disse
> Veja a tabela do Brasileirão
O volante já iniciou os treinamentos e está de olho na divisão de acesso. Felipe falou sobre a expectativa para a competição, afirmou estar confiante e frisou que está preparado para realizar um bom campeonato.
- A expectativa é das melhores, estou feliz e motivado para esse novo objetivo, venho de uma sequência boa de jogos, fiz um bom estadual pelo Comercial, estou confiante e preparado para fazer um bom campeonato e levar o Aparecida a primeira divisão do goiano.

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