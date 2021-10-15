Apagão, estreia de Ceni e faixa para Crespo: o clima no Morumbi no empate do São Paulo

Crédito: Flickr/São Paulo

O São Paulo teve cerca de nove mil torcedores no empate por 1 a 1 contra o Ceará, no Morumbi. E quem esteve presente no estádio passou por tudo: de chuva forte a apagões, até vaias e aplausos para Ceni e saudação ao ex-técnico Hernán Crespo. A 'aventura' começou cerca de uma hora antes da partida. O clima da cidade de São Paulo estava abafado, o que possibilitou uma forte chuva antes dos jogadores virem ao aquecimento. Os goleiros Tiago Volpi, Perri e Young enfrentaram forte chuva. No momento que os jogadores do São Paulo subiram para se aquecer e a torcida vibrou, aconteceu o primeiro apagão no Morumbi. Por sorte, ele durou pouco, cerca de quinze segundos, o que possibilitou os jogadores se aquecerem sem atraso.

A torcida, como de praxe, acendeu as lanternas dos celulares e fez um 'show à parte' nas arquibancadas do estádio. Esse não foi o único apagão do jogo. No intervalo, momentos antes da bola rolar para a segunda etapa, as luzes se apagaram novamente e mais um show de luzes foi visto na arquibancada do Morumbi. Novamente a luz voltou em poucos segundos e não resultou em atrasos no jogo. Vaias e aplausos para Ceni e faixa lembrando Hernán CrespoA partida marcou a estreia de Rogerio Ceni no comando do São Paulo. No entanto, o que se viu no Morumbi foi uma espécie de 'memória' para Hernán Crespo, ex-técnico do time, que saiu na última quarta-feira (13).