Apagão e pedido por Ceni: veja as reações da torcida do São Paulo contra o Manaus

Os cerca de 17 mil torcedores do São Paulo que estiveram presentes no Morumbi viveram fortes emoções durante a vitória do Tricolor por 2 a 0 sobre o Manaus, pela segunda fase da Copa do Brasil. A chuva que caiu sob a cidade de São Paulo antes do jogo e durante parte do primeiro tempo, afastou parte dos torcedores, que cantaram muito no aquecimento para os atletas.

A grande 'novidade' ficou para perto do intervalo, quando o Morumbi sofreu um apagão, mas a energia foi retomada segundos depois. Foi o bastante para levantar a torcida são-paulina. Outro momento marcante foi a entrada de Luan, que voltou ao time depois de cinco meses fora por uma lesão na coxa. Os torcedores aplaudiram o camisa oito. Por fim, o São Paulo teve uma falta já nos acréscimos. A torcida pediu Rogério Ceni, treinador da equipe na batida. Rigoni foi para bola e ela carimbou o travessão.