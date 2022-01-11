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Apagado, Salah vê Egito estrear com derrota para Nigéria na Copa Africana de Nações

Nigerianos foram melhores durante todo jogo e venceram por 1 a 0, com gol de Iheanacho...
LanceNet

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Publicado em 

11 jan 2022 às 14:57

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 14:57

Após o empate sem gols entre Argélia e Serra Leoa no início do dia, foi a vez de Egito, do craque Mohamed Salah, estrear na Copa Africana de Nações. No Roumdé Adjia Stadium, os egípcios acabaram derrotados por 1 a 0 pela Nigéria, que dominou grande parte do jogo. Os nigerianos marcaram com Iheanacho.+ Manchester United marca no início, vence o Aston Villa em casa e avança na Copa da Inglaterra
O primeiro tempo teve amplo domínio da seleção nigeriana, que chutou cinco vezes ao gol, uma delas para abrir o placar, com Kelechi Iheanacho, aos 30 minutos. Após bola mal afastada na área, Aribo tocou de cabeça para o jogador do Leicester, que acertou um bonito chute no ângulo do goleiro egípcio.
+ Philippe Coutinho é aprovado em exames do Aston Villa, e Gerrard diz: 'Jogador excepcional. Estou ansioso'
Sem criatividade, o time egípcio só chutou uma vez ao gol e foi para o segundo tempo em desvantagem. O panorama da etapa final, no entanto, foi o mesmo, e os nigerianos seguiram melhor em campo, com nove finalizações, contra apenas duas do Egito. Com o resultado, a Nigéria assume a ponta do Grupo D, que também tem Guiné-Bissau e Sudão.
Crédito: Salahnãofezgrandejogonestaterça-feira,peloEgito(Divulgação/Twitter/CopaAfricanadeNações

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