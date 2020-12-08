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futebol

'Apadrinhado' por Cafu, Nathan visita o pentacampeão: ‘Me inspiro nele'

Nathan, lateral-direito e um dos destaques do São Paulo sub-20, encontrou o seu ídolo e pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira. Jovem contou sobre a experiência...
LanceNet

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Publicado em 

08 dez 2020 às 14:59

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 14:59

Crédito: Divulgação
Pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira, Cafu é referência para muitos jovens que hoje buscam seu espaço no cenário brasileiro. E com Nathan, lateral-direito e um dos destaques do São Paulo sub-20, não é diferente. Nesta semana, o garoto encontrou o ídolo para um bate-papo e ouviu muitos conselhos.
- Cafu é uma referência como ser humano e também pelo atleta que foi. Pude me encontrar com ele e busquei absorver o máximo de informações e conselhos, pois ele é um dos grandes ídolos do futebol brasileiro e mundial. Particularmente, me inspiro muito nele – ressaltou Nathan.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Conhecido pela sua força física e chegada ao ataque, assim como Cafu, Nathan espera trilhar os mesmos passos do multicampeão, que também começou a dar os primeiros passos no futebol nas categorias de base do São Paulo e foi campeão bicampeão da Libertadores e Mundial com o elenco profissional.
- Sonho em ganhar títulos pelo São Paulo, estou me preparando para isso. Treino muito forte todos os dias e espero um dia ter uma oportunidade no profissional. Me considero muito forte e inteligente. Tenho sonho de triunfar no futebol como aconteceu com o Cafu – completou o jovem.O encontro entre os dois aconteceu na casa do pentacampeão, em São Paulo. Durante a conversa, o ex-lateral fez questão de mostrar suas conquistas ao garoto e passou um pouco de sua experiência na carreira.
- Tive a oportunidade de bater um papo com ele, é um menino do bem e pode ter um futuro até melhor que o meu. Dei algumas dicas para jogar na lateral e ser um bom lateral. Temos de orientar sempre e eles entenderem que precisam ter esse comprometimento. Saber diferenciar o jogador de um atleta profissional e ficar marcado por onde passar. O atleta é conhecido mundialmente pelos títulos que conquista, então digo a ele para crescer com essa mentalidade de vencedor – orientou.

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