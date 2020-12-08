'Apadrinhado' por Cafu, Nathan visita o pentacampeão: ‘Me inspiro nele'

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Pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira, Cafu é referência para muitos jovens que hoje buscam seu espaço no cenário brasileiro. E com Nathan, lateral-direito e um dos destaques do São Paulo sub-20, não é diferente. Nesta semana, o garoto encontrou o ídolo para um bate-papo e ouviu muitos conselhos.

- Cafu é uma referência como ser humano e também pelo atleta que foi. Pude me encontrar com ele e busquei absorver o máximo de informações e conselhos, pois ele é um dos grandes ídolos do futebol brasileiro e mundial. Particularmente, me inspiro muito nele – ressaltou Nathan.

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Conhecido pela sua força física e chegada ao ataque, assim como Cafu, Nathan espera trilhar os mesmos passos do multicampeão, que também começou a dar os primeiros passos no futebol nas categorias de base do São Paulo e foi campeão bicampeão da Libertadores e Mundial com o elenco profissional.

- Sonho em ganhar títulos pelo São Paulo, estou me preparando para isso. Treino muito forte todos os dias e espero um dia ter uma oportunidade no profissional. Me considero muito forte e inteligente. Tenho sonho de triunfar no futebol como aconteceu com o Cafu – completou o jovem.O encontro entre os dois aconteceu na casa do pentacampeão, em São Paulo. Durante a conversa, o ex-lateral fez questão de mostrar suas conquistas ao garoto e passou um pouco de sua experiência na carreira.