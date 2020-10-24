Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Aos 42 anos de idade, Léo Moura deixa o Botafogo-PB

Anúncio da rescisão contratual com a equipe de João Pessoa foi feita pela própria entidade em curta nota de agradecimento...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 out 2020 às 17:10

Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 17:10

Crédito: Josemar Gonçalve/Botafogo-PB
Depois de ter chegado em janeiro desse ano com boas expectativas para ser a grande figura do Botafogo-PB na temporada, em um ano absolutamente atípico o lateral-direito Léo Moura findou sua trajetória no clube nesse sábado (24).
Através de comunicado oficial, o clube de João Pessoa anunciou o término do acordo entre as partes em uma mensagem onde agradece a contribuição dada pelo jogador com 42 anos de idade e experiência em vários clubes importantes do cenário nacional como São Paulo, Palmeiras, Flamengo e Grêmio.
- O Botafogo Futebol Clube vem a público informar que o atleta Léo Moura não faz mais parte da equipe do Belo. O clube agradece o atleta pelo tempo que vestiu a camisa do Maior da Paraiba e por tudo que fez pelo Belo - publicou o clube da Maravilha do Contorno nas redes sociais.
O principal elemento que teria atrapalhado a passagem do jogador, além da inevitável pausa forçada das competições e as questões financeiras afetadas em clubes de todo o planeta, teria sido o problema físico relacionado a uma lombalgia. Apesar do contexto, Léo chegou a fazer 12 partidas, mas sem balançar as redes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados