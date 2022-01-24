Aos 41 anos, Ricardo Oliveira é anunciado como reforço do São Caetano para Série A2 do Paulista

O atacante Ricardo Oliveira foi anunciado nesta segunda-feira como novo reforço do São Caetano para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista. O Azulão encara o Monte Carlo na estreia da competição nesta quarta-feira, às 15h, em busca do acesso à elite estadual.O centroavante está com 41 anos e não joga desde fevereiro de 2021, embora seu contrato com o Coxa tenha se encerrado apenas em junho. No Brasileirão de 2020, o atleta não deu o retorno esperado e anotou apenas dois gols em 18 jogos disputados.