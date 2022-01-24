Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Aos 41 anos, Ricardo Oliveira é anunciado como reforço do São Caetano para Série A2 do Paulista
futebol

Aos 41 anos, Ricardo Oliveira é anunciado como reforço do São Caetano para Série A2 do Paulista

Veterano tem passagens marcantes por grandes clubes, como São Paulo e Santos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 jan 2022 às 10:22

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 10:22

O atacante Ricardo Oliveira foi anunciado nesta segunda-feira como novo reforço do São Caetano para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista. O Azulão encara o Monte Carlo na estreia da competição nesta quarta-feira, às 15h, em busca do acesso à elite estadual.O centroavante está com 41 anos e não joga desde fevereiro de 2021, embora seu contrato com o Coxa tenha se encerrado apenas em junho. No Brasileirão de 2020, o atleta não deu o retorno esperado e anotou apenas dois gols em 18 jogos disputados.
Com a contratação, o São Caetano se torna o 12º clube da carreira de Ricardo Oliveira, que acumula passagens de destaque por Santos, São Paulo, Betis e Al-Jazira. Além disso, o atleta é o segundo maior artilheiro em atividade no futebol brasileiro com 377 gols anotados.
No ano passado, o centroavante afirmou que recusou alguns convites para jogar no segundo semestre, mas que espera chegar aos 400 gols na carreira e aos 800 jogos na carreira. Atualmente, o jogador tem 784 partidas realizadas.
Crédito: RicardoOliveiradeixouoCoritibaemjunhode2021(Divulgação/Coritiba

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha
Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória
Imagem de destaque
Quando um PM mata inocentes, o Estado falha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados