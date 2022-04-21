Aos 40 anos, Ibrahimovic deve renovar contrato com Milan por mais uma temporada

O atacante Zlatan Ibrahimovic deve renovar seu contrato por mais uma temporada com o Milan, segundo o "La Gazzetta dello Sport". No entanto, a Investcorp, fundo de investimentos que irá comprar o clube italiano nas próximas semanas, irá impor uma redução salarial ao sueco.No contrato vigente até junho, o camisa 11 recebe cerca de sete milhões de euros (R$ 35 milhões) líquidos por temporada. No novo acordo, o atleta deve passar a ganhar um terço do atual salário, o que não parece ser um empecilho para o veterano.
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Na última quarta-feira, Ibrahimovic publicou um vídeo nas redes sociais em resposta a boatos sobre uma suposta aposentadoria do futebol. Aos 40 anos de idade, o sueco afirmou que é ele quem vai decidir o momento de pendurar as chuteiras.
Na atual temporada, o centroavante tem sofrido com diversos problemas com lesões. No Campeonato Italiano, o atleta disputou apenas 19 partidas, sendo titular em apenas 11 dos 33 jogos realizados, mas anotou oito gols e contribuiu com duas assistências.