Aos 40 anos, Ibrahimovic deve renovar contrato com Milan por mais uma temporada

O atacante Zlatan Ibrahimovic deve renovar seu contrato por mais uma temporada com o Milan, segundo o "La Gazzetta dello Sport". No entanto, a Investcorp, fundo de investimentos que irá comprar o clube italiano nas próximas semanas, irá impor uma redução salarial ao sueco.No contrato vigente até junho, o camisa 11 recebe cerca de sete milhões de euros (R$ 35 milhões) líquidos por temporada. No novo acordo, o atleta deve passar a ganhar um terço do atual salário, o que não parece ser um empecilho para o veterano.