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futebol

Aos 37 anos, Pepe renova com o Porto até 2023: 'Quero conquistar títulos'

Zagueiro se disse identificado com o clube português e foi exaltado pelo
presidente dos Dragões, que ainda quer contar com o jogador por mais tempo...
LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2020 às 15:54

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 15:54

Crédito: AFP
Em grande fase aos 37 anos, Pepe renovou seu contrato com o Porto até 2023. Para o zagueiro, sua idade não é um problema para que suas atuações continuem sendo em alto nível.
- Quero agradecer ao presidente, à direção, ao treinador. Ele faz com que a gente seja muito competitivo. Com 37 anos, consigo competir em alto nível. Quando cheguei ao Porto, numa das conversas que tive com o Sérgio Conceição, disse que só queria a oportunidade de poder lutar por um espaço. Estarei aqui por mais dois anos para poder ajudar o clube. Espero que no final nós festejemos com títulos, porque é para isso que trabalhamos - disse.O zagueiro também revelou desejo de atuar até os 42 anos e disse que a renovação é muito importante em sua carreira.
- Para mim representa muita coisa, mas eu sou muito realista e o presidente disse que é sobre o rendimento. Acho que o número e a idade são só números. O que vale é o meu rendimento, a minha capacidade dentro de campo e nos treinos. Quando um jogador completa 30 anos dizem que é muito velho, eu vou fazer quase 40 anos e tenho a felicidade de contar com bons treinadores, bons profissionais que me ajudam e por isso é que eu estou num grande clube como o Porto. São dois anos até aos 40, quem sabe posso ir até aos 42.

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