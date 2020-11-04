Aos 37 anos, Pepe renova com o Porto até 2023: 'Quero conquistar títulos'

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Em grande fase aos 37 anos, Pepe renovou seu contrato com o Porto até 2023. Para o zagueiro, sua idade não é um problema para que suas atuações continuem sendo em alto nível.

- Quero agradecer ao presidente, à direção, ao treinador. Ele faz com que a gente seja muito competitivo. Com 37 anos, consigo competir em alto nível. Quando cheguei ao Porto, numa das conversas que tive com o Sérgio Conceição, disse que só queria a oportunidade de poder lutar por um espaço. Estarei aqui por mais dois anos para poder ajudar o clube. Espero que no final nós festejemos com títulos, porque é para isso que trabalhamos - disse.O zagueiro também revelou desejo de atuar até os 42 anos e disse que a renovação é muito importante em sua carreira.