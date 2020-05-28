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Aos 37 anos, ídolo do Zenit anuncia aposentadoria no futebol

Com passagens por apenas dois clubes, Aleksandr Anyukov decidiu colocar um ponto final em sua carreira em um comunicado no site oficial do Krylya Sovetov...
LanceNet

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Publicado em 

28 mai 2020 às 20:35

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 20:35

Crédito: Aleksandr Anyukov sua carreira - Reprodução Twitter Zenit
Aos 37 anos, Aleksandr Anyukov decidiu colocar um ponto final em sua carreira. O lateral-direito deixou seu nome na história do Zenit, ao participar da boa fase recente da equipe, campeã russa pela primeira vez em 2007 e, em 2008, o segundo clube do país a vencer um troféu europeu, conquistando a Copa da UEFA.
Em um comunicado no site oficial de seu clube atual, o Krylya Sovetov, o mesmo que iniciou sua carreira, Aleksandr anunciou que iria se aposentar do futebol profissional. Entre suas duas passagens pelo Krilia Sovétov, Aleksandr Anyukov jogou sempre ao serviço do Zenit.
Na temporada, o lateral disputou 18 jogos no campeonato russo. O jogador fez parte da seleção da Rússia que chegou às semifinais na Eurocopa de 2008, caindo para Espanha, que se sagraria campeã posteriormente.
Anyukov também representou a Rússia nas Euros de 2004, em Portugal, e 2012, sendo que, em 77 jogos pela seleção, marcou apenas um gol, em um amistoso com a Alemanha, disputado em Mönchengladbach, que terminou com um empate 2-2. E MAIS:

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