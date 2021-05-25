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futebol

Aos 37 anos, Fernando Torres anuncia que deixará aposentadoria para voltar a jogar futebol

Aposentado há dois anos, 'El Niño' diz que 'só entende a vida jogando futebol', mas não anuncia clube. Sua última equipe foi o Sagan Tosu, do futebol japonês
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Publicado em 25 de Maio de 2021 às 17:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mai 2021 às 17:55
Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
Aposentado desde 2019, o ex-atacante Fernando Torres anunciou nesta terça-feira que voltará a jogar futebol profissionalmente. Em uma publicação nas suas redes sociais, o espanhol de 37 anos afirmou que "decidiu voltar", mas deixou seus seguidores curiosos ao dizer que ainda anunciará o clube.
+ Veja a tabela da Champions League- Só entendo a vida de uma forma: jogando. Por isso decidi voltar. Nesta sexta-feira comunicarei onde - disse Fernando Torres. + Veja quem são os jogadores mais valiosos da final da Champions League entre Manchester City x Chelsea
Revelado pelo Atlético de Madrid em 2001, 'El Niño' fez sucesso nos Colchoneros no início do século até se transferir para o Liverpool em 2011. Dos Reds seguiu para o Chelsea, em 2011, onde permaneceu até 2014, quando foi para o Milan. Em 2016, Torres voltou para o Atlético de Madrid, e em 2018 foi para o Sagan Tosu, do Japão.
Na seleção espanhola, o centroavante também fez muito sucesso, onde conquistou as Eurocopas de 2008 e 2012, além da Copa do Mundo de 2010. Em 110 partidas, marcou 38 gols.

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