Aos 37 anos, Fernando Torres anuncia que deixará aposentadoria para voltar a jogar futebol

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP

Aposentado desde 2019, o ex-atacante Fernando Torres anunciou nesta terça-feira que voltará a jogar futebol profissionalmente. Em uma publicação nas suas redes sociais, o espanhol de 37 anos afirmou que "decidiu voltar", mas deixou seus seguidores curiosos ao dizer que ainda anunciará o clube.

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Revelado pelo Atlético de Madrid em 2001, 'El Niño' fez sucesso nos Colchoneros no início do século até se transferir para o Liverpool em 2011. Dos Reds seguiu para o Chelsea, em 2011, onde permaneceu até 2014, quando foi para o Milan. Em 2016, Torres voltou para o Atlético de Madrid, e em 2018 foi para o Sagan Tosu, do Japão.