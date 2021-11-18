Aos 35 anos, Diego Godín encaminha saída do Cagliari e sonha com retorno ao Atlético de Madrid

Ídolo do Atlético de Madrid, o zagueiro Diego Godín pode voltar ao clube colchonero em janeiro. Segundo a imprensa espanhola, o defensor de 35 anos chegou a um acordo para deixar o Cagliari, sua atual equipe, no início de 2022. O desejo do uruguaio é o retorno ao time onde atuou por nove temporadas.A informação é do jornal catalão "Mundo Deportivo", que assegura que o atleta tem um entendimento com a direção do clube italiano para a quebra do vínculo sem precisar pagar nada. Desde setembro de 2020 no Cagliari, o contrato de Godín com o time da Sardenha vai até junho de 2023.

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Ainda de acordo com o portal, o Atlético de Madrid vê com bons olhos um possível volta do "Faraó", apelido do zagueiro uruguaio. Com problemas no seu sistema defensivo, o técnico Diego Simeone deseja a contratação de mais um jogador para o setor, e Godín pode ser esse nome.

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Contratado pelo Atléti em 2010, após se destacar no Villarreal, Diego Godín permaneceu na capital espanhola por nove anos, onde fez 389 jogos e virou ídolo. Chegou a ser capitão e conquistou oito troféus. Marcou 27 gols e deu 14 assistências, até deixar o clube em 2019, quando foi para a Inter de Milão.