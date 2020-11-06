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futebol

Aos 30 anos, Balotelli treina com time da quarta divisão italiana

Atacante está sem clube desde que teve seu contrato terminado com o Brescia na última temporada. Desempenho do veterano foi abaixo do esperado e não há propostas...

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 10:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 nov 2020 às 10:47
Crédito: Passagem de Balotelli pelo Brescia foi marcada por problemas com a diretoria (AFP
Ainda sem clube, o atacante Mario Balotelli está treinando para manter a forma física com o Franciacorta, time da quarta divisão italiana, segundo o “Bresciaoggi”. Aos 30 anos, o jogador aguarda uma oferta para retornar ao futebol profissional e o atleta entende esta situação como provisória.
A espera é longa e sua última passagem pelo Brescia, com desempenho ruim dentro de campo e polêmicas com a diretoria e atrasos nos treinamentos, não deixaram uma boa impressão do veterano. As especulações não param e Balotelli já foi cogitado no Bologna e no Cluj, da Romênia, mas não há nenhuma proposta oficial.

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