Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Aos 19 anos, promessa brasileira se destaca no futebol espanhol

Com nove gols em oito jogos disputados, Jean Carlo tem brilhado no time B do Alcorcón
...

Publicado em 17 de Março de 2021 às 17:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 mar 2021 às 17:45
Crédito: Divulgação / Alcorcón
O atacante Jean Carlo tem brilhado com a equipe Sub-21 do Alcorcón, da Espanha. Com nove gols marcados e duas assistências em oito jogos disputados, o brasileiro é o vice-artilheiro da Segunda de Aficionados, correspondente à sétima divisão nacional, e tem sido um dos principais destaques da equipe espanhola na temporada.
+ Veja a tabela da La LigaDesde 2018 no futebol espanhol, Jean Carlo falou sobre sua experiência no Velho Continente e comemorou seu bom momento na Espanha.
- Minha experiência na Espanha tem sido muito boa. Atualmente estou atuando pela equipe Sub-21 do Alcorcón e estou muito feliz, ainda mais por estar conseguindo realizar bons números nesta temporada - contou o atacante.
+ Confira camisas de 12 times europeus para a próxima temporada
Com passagens pelas categorias de base de Grêmio e Santos, o jogador falou também sobre seus objetivos na carreira e revelou as diferenças no estilo de jogo entre o futebol brasileiro e espanhol.
- Meus objetivos e metas na minha carreira é sempre dar o meu máximo, render o melhor dentro de campo e ajudar a equipe a conquistar os objetivos da temporada. Atuei no Grêmio e no Santos Sub-12 e penso que não tem muita diferença em atuar na base do futebol brasileiro ou espanhol, o que diferencia aqui é o estilo de jogo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Projeto de abertura de terceira via para desafogar trânsito na Serra
Terceira Via exclui ligação com Vitória e será feita apenas na Serra
Delegacia de Venda Nova do Imigrante
Dupla é indiciada por extorquir clínica e ameaçar pacientes em Venda Nova
Data: 01/12/2015 - ES - Colatina - Situação Rio Doce, em Colatina, poluído por causa da lama da barragem que cedeu na mineradora da Samarco, em Mariana MG - Editoria: Cidades - Foto: Carlos Alberto da Silva - GZ
Acordos do caso Mariana dispensam aprovação da Justiça inglesa, diz STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados