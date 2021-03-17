Aos 19 anos, promessa brasileira se destaca no futebol espanhol

Crédito: Divulgação / Alcorcón

O atacante Jean Carlo tem brilhado com a equipe Sub-21 do Alcorcón, da Espanha. Com nove gols marcados e duas assistências em oito jogos disputados, o brasileiro é o vice-artilheiro da Segunda de Aficionados, correspondente à sétima divisão nacional, e tem sido um dos principais destaques da equipe espanhola na temporada.

+ Veja a tabela da La LigaDesde 2018 no futebol espanhol, Jean Carlo falou sobre sua experiência no Velho Continente e comemorou seu bom momento na Espanha.

- Minha experiência na Espanha tem sido muito boa. Atualmente estou atuando pela equipe Sub-21 do Alcorcón e estou muito feliz, ainda mais por estar conseguindo realizar bons números nesta temporada - contou o atacante.

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Com passagens pelas categorias de base de Grêmio e Santos, o jogador falou também sobre seus objetivos na carreira e revelou as diferenças no estilo de jogo entre o futebol brasileiro e espanhol.