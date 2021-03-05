Aos 18 anos, Musiala renova com o Bayern de Munique até 2026

Crédito: Divulgação/Bayern de Munique

Jamal Musiala é do Bayern de Munique até 2026. Nesta sexta-feira, o clube alemão anunciou oficialmente a renovação de contrato da sua joia por mais cinco temporadas.

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- Estou muito feliz por ter assinado o meu primeiro contrato profissional com o Bayern. Me sinto extremamente confortável aqui no clube e com a equipe. Jogo com os melhores jogadores do mundo e aprendo com eles todos os dias nos treinos. Hansi Flick, Hasan Salihamidzic e Marco Neppe, bem como todo o clube, acreditaram em mim e me deram a oportunidade desde muito cedo. Só quero retribuir essa confiança com bom desempenho. Quero continuar melhorando e ganhar muitos títulos com o Bayern. Meu objetivo é me tornar um jogador importante para o clube - disse Musiala.Hasan Salihamidzic, diretor esportivo do clube bávaro, se disse contente pela renovação da jovem promessa.

- Estamos muito contentes por Jamal ter decidido assinar o seu primeiro contrato profissional de longo prazo com o Bayern. Trabalhamos nossa sorte juntos. Antes de Jamal vir para o Bayern no verão de 2019, nós tivemos que convencê-lo e sua família de nosso projeto. Estou muito satisfeito que nosso sistema de descobrir jogadores talentosos, desenvolvê-los e depois integrá-los na equipe profissional esteja dando frutos. Nosso batedor-chefe, Marco Neppe, fez um trabalho muito importante aqui. Agora todos nós temos que garantir que Jamal seja promovido e desafiado ainda mais. Estou certo de que o Bayern vai se divertir muito com ele.