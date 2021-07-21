Aos 18 anos, Marquinhos quebra recorde do São Paulo na Libertadores

Crédito: Marcelo Endelli / POOL / AFP

A noite do dia 20 de junho de 2021 vai ficar para sempre marcada na vida do atacante Marquinhos. Aposta do técnico Hernán Crespo, o jovem de 18 anos foi titular na vitória por 3 a 1 sobre o Racing-ARG, em Avellaneda, marcando um gol e participando dos outros dois. O tento feito aos dois minutos da etapa final fez com que o atacante se tornasse o jogador mais jovem do São Paulo a marcar um gol na Libertadores. Quem ocupava esse posto era Ademilson, que com 19 anos, fez um gol contra o Atlético-MG na Libertadores de 2013.

Marquinhos vem sendo uma aposta de Crespo nas últimas partidas. O jogador tinha apenas três jogos no profissional. O garoto foi acionado contra o Bahia, Racing e Fortaleza, entrando sempre no segundo tempo e foi titular pela primeira vez nesta terça-feira em Avellaneda.

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ATUAÇÕES: Marquinhos vive noite mágica na Libertadores e vira herói na classificação do São Paulo contra o Racing- Não é fácil. Só falar de Marquinhos, ele fez sua estreia há uma semana e foi protagonista. É um produto feito em Cotia e, quando você vê isso é uma grande satisfação. Precisamos de talentos que possam acompanhar. Olhamos sempre as situações e trabalhamos com o grupo de Cotia. É por isso que Welington está jogando, Marquinhos e Talles. Nós acreditamos que os jovens são o futuro do São Paulo - afirmou Crespo em entrevista coletiva.