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Aos 18 anos, Joyce faz estreia no profissional do São Paulo no dia do aniversário do pai

Volante participou da vitória por 1 a 0 contra o Avaí/Kindermann na noite do último domingo. Ela teve a presença dos familiares acompanhando a partida
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LanceNet

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Publicado em 

19 abr 2022 às 15:16

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 15:16

O dia 17 de abril de 2022 será especial para Joyce. No dia do aniversário do seu pai, Josinaldo Abelha, a volante de 18 anos fez a estreia no profissional do São Paulo. A jogadora participou da vitória por 1 a 0 contra o Avaí/Kindermann pelo Campeonato Brasileiro Feminino, no CT de Cotia, no interior paulista. GALERIA Alan Kardec ficou livre no mercado: veja 25 jogadores que estão sem clube
Joyce chegou ao São Paulo em 2020 para fazer parte das categorias de base. No ano passado, ela foi campeã paulista sub-17 e também do Brasileiro Sub-18. Em 2022, a paraibana subiu para o profissional.
- Fiquei um pouco ansiosa antes do jogo, mas durante o aquecimento já foi passando a ansiedade. Fui entrando no clima do jogo, me concentrando e focando no objetivo. Foi um dia muito especial e com certeza não irei esquecer. Fiz até uma surpresa para o meu pai. Ele não sabia que eu estava treinando como titular e momentos antes que ficou sabendo disso - revelou Joyce.A estreia no time principal contou também com a presença dos seus pais acompanhando a partida. Joyce atuou por mais de 55 minutos em campo, quando acabou substituída no segundo tempo.
- Um jogo difícil, bastante truncado e pegado no meio de campo. Graças a Deus, conseguimos fazer o gol ainda no primeiro tempo, tivemos oportunidades de ampliar o placar, mas sem êxito. Foi importante demais ter somado três pontos em nossa caminhada - avaliou.
O próximo compromisso do São Paulo será no próximo domingo contra o Esmac, no Pará. O jogo é válido pela 8ª rodada do Brasileirão Feminino. Joyce projetou o duelo do fim de semana que vem.
- Também acredito que será um jogo muito difícil, com clima e campo desfavoráveis. Mas vamos trabalhar bastante durante a semana para buscarmos os primeiros três pontos agora fora de casa - finalizou.
Crédito: JoycefoititulardoSãoPauloemdiaespecialparaoseupai(Foto:GabrielaMontesano/saopaulofc

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