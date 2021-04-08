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Ao LANCE!, Wallace fala sobre importância do clássico contra o Fenerbahçe: 'Peso diferente'

Malatyaspor está na parte de baixo da tabela e precisa vencer o rival para retomar o caminho das vitórias. Zagueiro brasileiro vive bom momento e se diz adaptado ao país...

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 13:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 abr 2021 às 13:23
Crédito: Divulgação/Yeni Malatyaspor
Wallace vive sua primeira temporada no Malatyaspor. Brigando pela parte de baixo da tabela, a equipe terá pela frente um confronto difícil: clássico contra o Fenerbahçe, nesta quinta-feira, às 14h (de Brasília). Em entrevista exclusiva ao LANCE!, o zagueiro falou sobre a importância do duelo.
- É sempre um jogo com um peso diferente. A gente precisa voltar a vencer depois desse momento negativo na competição e uma vitória contra um adversário importante muda todo o ambiente. A gente sabe da nossa capacidade e o que temos que fazer para conquistar os três pontos - começou dizendo.
- O nosso time tem potencial pra brigar na parte de cima, estamos com um jogo a menos e viemos de uma sequência complicada. Nossa posição na tabela não condiz com a qualidade da equipe, então temos que dar uma resposta dentro de campo e rápido. A luta do Fenerbahçe é pelo título, a gente respeita isso, mas vai buscar o resultado - completou.O brasileiro ainda não viveu por completo a experiência do apaixonado futebol turco. Sem público nos estádios, Wallace não conseguiu ver os torcedores gritarem seu nome.
- Eu ainda não tive a experiência de jogar na presença do nosso torcedor. O povo turco é muito apaixonado por futebol e a gente sente isso nas ruas, pelas redes sociais. O estádio vazio tira aquele clima, mas ainda assim temos que nos impor jogando em casa, temos que tirar proveito disso.
A boa fase de Wallace, porém, não vem sendo refletida em resultados. A última vitória do Malatyaspor foi em janeiro. Desde então, são 11 jogos sem vencer no Campeonato Turco, com 20 gols sofridos.
Diferenças do futebol turco para o italianoWallace: A escola italiana é muito forte nesse sentido. É como se fosse uma NBA pros zagueiros. Aprendi muito enquanto estive lá e será um prazer poder retornar. Aqui na Turquia o jogo é diferente, um pouco menos tático, talvez, mas me sinto bem adaptado. O projeto do clube é, em alguns, estar presente nas competições europeias.
Sondagens de outros clubesWallace: Procuro não pensar nisso, deixo na mão do meu empresário e ele me avisa quando surge uma possibilidade bacana. Estou feliz no Malatya, consegui me estabelecer na equipe titular e tenho feito boas partidas. Procuro focar nesse trabalho do dia a dia pra continuar evoluindo.
Futebol brasileiroWallace: Nem sempre é possível ver os jogos por causa do fuso, mas eu acompanho da forma que eu posso. Tenho um carinho especial pelo Cruzeiro, por tudo que vivi lá e torço para que o clube possa se reestabelecer e voltar pra serie A esse ano. Sobre jogar no Brasil, é, sem dúvida, uma possibilidade que passa pela minha cabeça, mas eu quero que aconteça, se tiver que acontecer, com naturalidade. Deus sabe o que faz.

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