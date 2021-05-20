Ao LANCE!, Oyarzabal fala sobre boa fase na Real Sociedad: 'Podemos continuar assim por muitos anos'

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Autor do gol do título da Real Sociedad na Copa do Rei da temporada 2019/20 no derby contra o Athletic Bilbao, Mikel Oyarzabal falou ao LANCE! sobre seu futuro como um líder da equipe espanhola e o bom momento vivido no time basco.

Veja a tabela do EspanholAo L!, Mikel Oyarzabal comentou lideranças que o clube da Real Sociedad teve nos últimos anos que inspiraram atletas da base como ele. Atletas como Xabi Prieto e Zurutuza permaneceram no time por anos e seguem como modelo para o atual elenco basco.

- No final do dia, eu e os jogadores da minha equipe tivemos muitos jogadores importantes que estiveram no clube no passado. Com alguns deles, compartilhamos muitos anos, e eu acho que isso é bom. Tem muitos jogadores que passaram pela nossa academia, vieram jogar pela equipe e, como falei, tem muita gente que tem trabalhado muito na base do Real Sociedad de modo que temos jogadores que conseguiram entrar no time principal - disse Oyarzabal.

Além de valorizar a academia de base do clube, Oyarzabal, que já teve o seu nome cogitado no Barcelona, também disse ao LANCE! que se sente feliz no time da cidade de San Sebastian.

- Como eu disse, a Real é um time que me deixa muito feliz. Acho que todas as pessoas na Real formam um grande grupo. Com sorte, podemos continuar assim por muitos anos no futuro - concluiu o jogador da camisa 10 da Real Sociedad.