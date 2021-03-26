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futebol

Ao Lance, Bruno Rodrigues fala sobre seu primeiro mês no São Paulo

Anunciado no dia 17 de fevereiro, o atacante foi apresentado apenas no dia 25 de março...

Publicado em 26 de Março de 2021 às 15:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mar 2021 às 15:17
Crédito: Reprodução/São Paulo
Após sua apresentação oficial no São Paulo, nesta quinta-feira (26), o atacante Bruno Rodrigues falou, em entrevista exclusiva ao Lance, sobre seu primeiro mês no novo clube, já que foi anunciado ainda em fevereiro pelo Tricolor. CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!
O atleta se mostrou satisfeito com o início da sua trajetória no São Paulo, enaltecendo a sua adaptação ao clube.
- Foi um primeiro mês muito bom para mim. Eu estou me adaptando muito bem, também, com o grupo já. Estou muito feliz com isso - comentou o camisa 28 do Tricolor.
Bruno Rodrigues também citou, entre os bons indícios de seu primeiro mês como jogador do São Paulo, a sua estreia, contra o Botafogo-SP.
- Já tive a oportunidade de estrear, então está sendo muito bom e espero dar continuidade ao meu trabalho - concluiu o atacante.Anunciado pelo Tricolor no dia 17 de fevereiro, Bruno Rodrigues entrou já no segundo tempo da partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto, na primeira rodada do Campeonato Paulista de 2021.
Treinando há mais de um mês com o elenco, Bruno pode ser uma opção para jogar pelas pontas, sendo um possível substituto para um dos alas da equipe, jogando numa função mais recuada, embora esteja mais acostumado a jogar perto do gol.

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