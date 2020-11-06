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Ao L!, Zé Welison afirma que objetivo do Botafogo é a parte superior da tabela do Brasileirão

Meio-campista, contratado recentemente junto ao Atlético-MG, confia em evolução da equipe e coloca dez primeiras posições como meta para a temporada...
LanceNet

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Publicado em 

06 nov 2020 às 07:00

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 07:00

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
José Welison chegou há pouco tempo, mas já vai se ambientando ao Botafogo. O volante, contratado recentemente junto ao Atlético-MG, estreou no empate ante o Ceará, no último sábado, e é uma opção defensiva para o meio-campo do clube de General Severiano.
A próxima partida será especial para Zé. Criado no Vitória, ele reencontrará o Bahia, time que jogou contra com certa frequência antes de se transferir para o Galo. Em entrevista exclusiva ao LANCE!, o meio-campista falou sobre o compromisso.
- A gente vai ter um desafio importante diante do Bahia. Conheço bem a equipe deles em casa. Temos que fazer um jogo seguro, sem erros, para sairmos com um bom resultado de Salvador. Jogar lá sempre é uma missão complicada. Vamos precisar ter muito equilíbrio durante os noventa minutos e eficiência para que possamos buscar pontos neste confronto - afirmou.
Apesar da briga contra o rebaixamento, José Welison traçou a meta de terminar na parte superior da tabela do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro, atualmente, é o 14º colocado com 20 pontos, um acima da zona de rebaixamento.- Queremos fazer uma boa sequência agora para entrarmos no G10, inicialmente. Isso vai dar muita confiança à todos. Tenho certeza que conquistaremos nossos objetivos nestas partidas que virão. O grupo está muito focado nisso - analisou..
Mesmo com o momento conturbado dentro e fora de campo, José Welison confia na evolução do clube de General Severiano.
- Nossa equipe tem tudo para voltar a vencer na temporada e para quebrarmos essa sequência das últimas semanas. Estamos lutando por isso. Cheguei há pouco tempo ao clube e tenho acompanhado de perto essa luta de todos para que o grupo possa dar a volta por cima nestas próximas partidas do campeonato”.

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