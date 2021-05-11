Ao L!, Ygor Catatau projeta início do Brasileirão - Série B com o Vitória e relembra passagem pelo Vasco

Crédito: Atacante jogou como centroavante no BaVi e é uma das armas do Vitória para a Série B (Pietro Carpi/EC Vitória

Com as eliminações na Copa do Nordeste e no Estadual, o Vitória terá três "semanas cheias" para encerrar a preparação de olho na estreia na Série B do Campeonato Brasileiro diante do Guarani, no Brinco de Ouro da Princesa. Em entrevista exclusiva ao LANCE!, o atacante Ygor Catatau projetou a sequência da temporada e relembrou sua passagem recente pelo Vasco.

> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro - Série B- Acho um início não muito bom (da temporada 2021), por que não chegamos ao nosso objetivo que era Copa do Nordeste e por pouco não classificamos no Baiano também. Mas vejo que temos capacidade de melhorar e de alcançar coisas boas pela frente - disse o atacante, que também completou.

- As pretensões que nós temos são as melhores possíveis (no Campeonato Brasileiro - Série B). Vamos fazer dos nossos erros mais acertos para que possamos fazer um bom Brasileirão e garantir o acesso - falou Catatau. Na temporada passada, o Vitória terminou na 14ª colocação.

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O jogador, que pertence ao Madureira, tem uma história de vida de superação. Ele trabalhou desde os 12 anos ajudando o pai, como guardador de carros na rua Fadel Fadel, no Leblon. Aos 20 anos, teve a chance de defender as cores do Tricolor Suburbano, até chegar ao Vasco na última temporada. Ygor mandou um recado aos jovens que sonham com a profissão e explicou a sua saída do clube de São Januário.

- O recado e o conselho que eu posso dar aos meninos sonhadores como eu é que mesmo em qualquer dificuldade não desistam de maneira alguma. Buscando sempre Deus na frente é impossível dar errado - disse Catatau, que em seguida falou sobre o Cruz-Maltino.

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- Sabemos que o time é bem qualificado e respeitamos muito (o Internacional, adversário na Copa do Brasil). Devemos trabalhar bastante, melhorar cada vez mais, para que possamos fazer um bom jogo contra eles, buscando a vitória - analisou.

Por fim, Ygor Catatau falou sobre o momento em que o país vive, em meio à pandemia global de Covid-19, que tem ceifado a vida de muito brasileiros. O atacante comentou sobre a sensação de atuar sem a presença da torcida e fez uma crítica a desorganização do país quanto as vacinas.

- Primeira vez que joguei sem torcida senti muita diferença, parece que o jogo fica morno. Mas depois, como essa pandemia estendeu, não vejo nenhum problema, acostumei, porém os jogos com torcida são muito melhores - opinou, e em seguida acrescentou.