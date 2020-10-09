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Ao L!, Sosa exalta temporada do Operário e sonha com acesso

Clube do Mato Grosso é o sétimo colocado e está apenas dois pontos atrás do Juventude, quarto colocado e último time do G4...
LanceNet

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Publicado em 

09 out 2020 às 16:05

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 16:05

Crédito: Divulgação/Operário
Um dos destaques da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o Operário sonha com uma vaga na elite do futebol nacional. Atualmente o clube mato-grossense ocupa o sétimo lugar com 21 pontos, apenas dois atrás do quarto colocado Juventude. Ao LANCE!, o zagueiro Juan Sosa exaltou o time e a boa temporada da equipe.
- Conseguimos montar um bom time e aos poucos, fazendo alguns ajustes, acredito que iremos ainda melhorar na competição. Estamos fazendo um bom campeonato - afirmou.
O zagueiro Juan Sosa é um dos jogadores mais experientes do Operário. Com mais de 100 jogos com a camisa do clube, Sosa acredita que sua experiência e sua identificação podem ajudar a equipe mato-grossense a alcançar objetivos maiores nos próximos meses, como o são sonhado acesso.
- Dentro e fora de campo nós temos ajudado, para que cada dia seja melhor. É importante essa identificação, porque quando se joga a um bom tempo num clube, você conhece como o clube funciona, como pensa, como querem que façamos. E isso podemos passar para quem chega - disse o jogador, que revelou os objetivos para o restante da carreira.
- No decorrer da minha carreira, penso em fazer o meu melhor trabalho aqui no Operário PR, e mais à frente decidir o futuro. Meu objetivo na temporada é o acesso a Serie A. Sei que é difícil, muitos querem a mesma coisa, mas com muito trabalho, entrega, respeito, tenho certeza que iremos brigar até o fim da competição por esse objetivo - finalizou.
*Estagiário sob supervisão de Tadeu Rocha

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