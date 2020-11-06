Ao L!, Rogério, do Sassuolo, destaca objetivo do clube: 'Vamos buscar uma vaga em competições europeias'

Crédito: Rogério é um dos destaques do jovem time do Sassuolo que surpreende na Itália (Divulgação

Atual vice-líder do Campeonato Italiano, o Sassuolo conta com o lateral-esquerdo brasileiro Rogério, que completou três anos no clube e vive um excelente momento na carreira. Titular absoluto, o brasileiro conversou com o LANCE! e destacou a expectativa da equipe em buscar uma vaga em alguma competição europeia para a próxima temporada após um ótimo arranque. Em seis partidas, a equipe Neroverdi está invicta no torneio com quatro vitórias e dois empates, além do melhor ataque da competição.

AS METAS​Em sua quarta temporada na equipe, Rogério cresce à medida que seu time também se torna mais popular na Itália. Após terminar em 8º lugar na última Serie A, o Sassuolo busca sonhar alçar voos maiores e alcançar uma classificação para a Liga dos Campeões ou para a Liga Europa. O início é otimista, mas o caminho é longo.

- Nós estamos trabalhando muito. Eu acredito no potencial da equipe, que não é formada apenas por 11 jogadores. Nosso principal objetivo neste ano será buscar competições europeias. Mesmo sendo só o começo, nós já amadurecemos bastante e temos que seguir fazendo um bom campeonato.

O camisa 6 afirmou que, apesar do elenco jovem, com média de idade de 26,7 anos, a experiência ao longo das últimas temporadas tem feito o time crescer mais e mais. Além disso, o ala destacou que o clima no clube é muito familiar e que conta com funcionários que estão no clube há muitos anos, quando o Sassuolo não estava nos holofotes.

- Eu comecei minha carreira profissional aqui, o Sassuolo me deu todo o suporte desde quando eu cheguei. Tudo o que aprendi profissionalmente foi aqui e só tenho que agradecer pela oportunidade. A adaptação foi bem difícil, pois vim sozinho e isso me forçou a aprender o idioma, a me comunicar com as pessoas.

O lateral, que chegou ao clube com 19 anos, afirmou que a mudança de país também foi importante para o amadurecimento do seu futebol. Apesar de chegar cedo na Europa, o ala não esconde que o jeito sul-americano de atuar também é importante e foi um diferencial para sua contratação.

VEJA MAIS TÓPICOS DA CONVERSA DE ROGÉRIO COM O LANCE!:

PROJEÇÃO DE TÍTULO: Esse não é nosso objetivo. Isso é mais um problema da Juventus, Inter, Napoli. A gente vai brigar por uma vaga na Europa, pois ainda temos muito a melhorar. Devemos pensar partida por partida. uma hora vamos perder, jogar mal, jogar bem, mas temos que acreditar.

JOGADOR MAIS DIFÍCIL DE MARCAR: Já enfrentei vários jogadores, mas creio que pela velocidade, força e habilidade tenha sido o Douglas Costa, mas graças a Deus ele voltou para o Bayern (risos).

PROPOSTAS PARA SAIR: Já recebi propostas, mas acredito que não era o momento certo de sair. Acredito que tenho um passo para dar e estou conseguindo. Agora estou pensando nos próximos jogos e basta você jogar, dar o seu melhor que as coisas boas aparecem.