Ao L!, presidente da 'sensação' Azuriz diz que objetivo é formar atletas: 'O profissional foi uma consequência'

Fundado em 2018, o Azuriz vive um momento histórico de ascensão. O clube-empresa de Pato Branco, no Paraná, tem o lateral-direito Marcelo, do Real Madrid, como parte do grupo de investidores. O time está na disputa da Copa do Brasil pela primeira vez, e vem surpreendendo de forma positiva à medida em que avança na competição.Na primeira fase, o Azuriz venceu e eliminou o Botafogo-SP por 1 a 0. Na segunda, passou pelo Mirassol também com um placar magro. Agora, o time aguarda seu próximo adversário do torneio.

> Confira a tabela de jogos da Copa do Brasil 2022

Ao LANCE!, o presidente do clube, Robson Ramos, lembra que o clube nasceu da ideia de ser um clube formador de atletas, inclusive, tem tal certificado concedido peça Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Até 2030, a meta é ser o maior formador do país. Para isso acontecer, no entanto era necessário competir profissionalmente.

- Nosso principal objetivo é a formação. É captar, formar e alocar. O profissional foi uma consequência. Na época, solicitamos junto à CBF e Federação para tornar um clube formador e, para isso, tinha a obrigatoriedade de jogar o profissional. Com isso, iniciamos na terceira divisão, subimos para a segunda e fomos campeões. No ano passado, jogamos a primeira e, com a boa campanha, conseguimos a vaga na Copa do Brasil e Série D - disse o mandatário.No primeiro semestre de 2022, o Azuriz disputou a primeira divisão do Campeonato Paranaense e, apesar de não ter feito uma boa campanha, segue na elite. Após a disputa da Copa do Brasil, o time já começa a disputa da Série D.

- A Copa do Brasil é a competição mais democrática que tem no país. Desde o primeiro momento em que conquistamos a vaga, sabíamos que era uma competição que, além de dar visibilidade e oportunidade para a empresa e clube, também é uma excelente oportunidade para os atletas serem visualizados em nível nacional - disse Robson Ramos.

- Então, neste sentido, pensamos sempre jogo a jogo, nossa essência tanto na base quanto no profissional é competir e ir até o limite e é isso que estamos fazendo e, nesse sentido, passando de fase. Além, é claro, de todas as outras situações de organização, de estrutura, de fazer um trabalho muito sério, e os resultados estão vindo. Temos que pensar grande - completou o presidente.

O meio-campista Fabrício Oya, formado nas categorias de base do Corinthians, é um dos destaques do time, contou à reportagem que a classificação "traz uma sensação maravilhosa". Esta é a primeira vez que o jogador de 22 anos disputa uma edição da Copa do Brasil.

- A expectativa é de, independentemente do time que vier, que será grande, a gente continuar fazendo nosso trabalho, mantendo o foco e quem sabe continuar fazendo história, porque não tem limite. O futebol é incrível por causa disso - disse o jogador.