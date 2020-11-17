Ao L!, Perri detalha evolução após cirurgia no joelho e revela clima positivo no São Paulo

Crédito: Perri é o reserva imediato de Tiago Volpi no elenco do São Paulo (Rubens Chiri/saopaulofc.net

Goleiro do São Paulo, o jovem Lucas Perri está próximo de ser reintegrado ao elenco tricolor. O jogador sofreu uma lesão no joelho, precisou ser operado no mês de outubro, mas está em plena recuperação. Ainda sob os cuidados dos fisioterapeutas e dos preparadores físicos, Perri está em transição no CT da Barra Funda e falou com o LANCE! sobre o período no Reffis.

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- A recuperação tem sido fantástica. O Reffis do São Paulo está fazendo um grande trabalho comigo e estou respondendo muito bem ao tratamento. Estou começando a fase de transição e acredito que nos próximos dias eu possa ser integrado ao elenco. Aproveito para agradecer aos médicos e fisioterapeutas do clube. O cuidado do DM do clube com os atletas é incrível. Isso ajuda muito e acelera a recuperação - disse o goleiro, um dos jovens talentos revelados pelo clube do Morumbi nos últimos anos.

Reserva imediato de Tiago Volpi no elenco do São Paulo, Perri se machucou durante um treinamento no CT da Barra Funda. O goleiro, que briga para conquistar seu espaço no clube do Morumbi, precisou ficar de molho e foi operado no HCor, na capital paulista. O são-paulino passou por uma artroscopia para correção no menisco do joelho direito.- O momento da lesão foi o mais complicado por imaginar que poderia ser algo mais sério. Na hora em que senti o desconforto no joelho, fiquei receoso de ser algo que pudesse me deixar fora de atividades por muito tempo. Felizmente não foi nada grave e a situação foi tratada da melhor maneira possível - explicou o jogador, que passou a primeira quinzena do mês de novembro trabalhando no Reffis e agora está, aos poucos, sendo reintegrado aos treinos com bola no CT da Barra Funda.

Como ficou de molho nas últimas semanas, Perri não viajou com a delegação em recentes jogos importantes da equipe, como os duelos com o Fortaleza, pela Copa do Brasil e Brasileirão, Lanús, na Copa Sul-Americana, e Flamengo, na semana passada. Mesmo assim, o goleiro tem acompanhado a crescente da equipe e confraternizado com seus companheiros de trabalho no dia a dia.

O jogador tem notado uma melhora no clima com a crescente da equipe. Vale ressaltar que o São Paulo está nas quartas de final da Copa do Brasil, precisando de apenas um empate na próxima quarta, contra o Flamengo, para avançar de fase. A equipe também tem o melhor aproveitamento do Campeonato Brasileiro e registra números bem parecidos com os das campanhas do tricampeonato em 2006, 2007 e 2008.