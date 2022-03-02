Ao L!, Paulo Sérgio almeja acesso do Operário-PR e celebra fase goleadora: 'A maturidade foi primordial'

Classificado para a próxima fase do paranaense, o Operário volta suas atenções para a estreia na Copa do Brasil. Nesta quarta, a equipe visita o Real Noroeste, às 19h, no Águia Branca, em jogo único e pode avançar até com um empate. Artilheiro do time no ano com três gols, o atacante Paulo Sérgio conversou com o LANCE!, falou sobre seu momento no Fantasma, sendo apelidado de “El Pistoleiro”, e ter desabrochado como goleador nas últimas temporadas.- Acho que a maturidade foi primordial como é na maioria dos casos. Sempre fui um cara que confiou no trabalho, mas o tempo te traz uma visão mais ampla de tudo. Sabia que uma hora as coisas iriam acontecer e hoje estou colhendo os frutos dessa persistência. Carrego quatro elementos como lema durante toda a carreira que são a fé, a humildade, o trabalho e a paciência. Seguirei pautando minha vida com essas bases para buscar o mais alto nível e continuar tendo bons números, o que sei que pode fazer total diferença na minha posição.

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Revelado pelo Flamengo, o atacante teve dificuldade para se firmar entre os profissionais do clube carioca. Sem espaço, passou por clubes como Figueirense, Náutico, Paraná, Avaí, e também teve oportunidades fora do país, no Estoril, de Portugal, e no Dubai CSC, dos Emirados Árabes Unidos. O atacante relembrou momentos da base rubro-negra e agradeceu por sua formação como atleta, apesar das poucas chances.

- Olhando o Flamengo da minha época com o de hoje, o que enxergo é uma transformação gigante e extremamente positiva. Não tem nem como comparar com o que era. O Flamengo na minha época era um gigante adormecido e mal administrado. Pela sua grandeza, sabíamos que uma hora ele iria chegar ao patamar em que está hoje. Até costumo brincar nas conversas com meus amigos que infelizmente não aconteceu isso durante a minha passagem, mas fico muito feliz de ver o clube onde ele está hoje - explicou o atleta, e falou dos problemas administrativos do clube na sua época:

- Sou muito grato de ter vivido 14 anos da minha vida, entre base e profissional, lá dentro. Sobre paciência com os jovens, não é nenhum segredo que isso não aconteceu naquela época, não só comigo, mas com quase toda a geração de 88,89,90. Eram times vencedores que, se tivessem tido um maior cuidado e planejado, dariam muitos frutos. Lembro até de uma oportunidade que tive de sair para o Manchester United juntamente com os gêmeos Fábio e Rafael, que eram do Fluminense. Na ocasião, meu empresário e o Flamengo resolveram não negociar, acabei ficando e não recebendo as oportunidades que esperava. Por aí você já tem uma dimensão de como era a administração - acrescentou.

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Ao deixar o rubro-negro, Paulo Sérgio se tornou um adarilho do futebol e foi praticar o esporte que tanto ama em outros clubes do Brasil como Cascavel, São Bento, Criciúma e Fortaleza. E também na Coréia do Sul, ao defender as cores do Daegu FC e do Seongnam FC. Nos últimos anos, se destacou no CSA e na Ponte Preta, e retornou ao Operário. Desde que conquistou o acesso, o Fantasma ficou no meio da tabela, mas o atacante almeja o sonho do acesso e acredita no entrosamento para se destacar em uma competição tão disputada.Paulo Sérgio é um dos destaques do Operário em 2022 (Divulgação)– Infelizmente ainda não aconteceu, mas sabemos que um eventual acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro trará muitos benefícios ao Operário em diversos aspectos. Não é fácil disputar a Série B, tenho certeza de que a atual competição será ainda mais competitiva e qualificada, mas temos nossas armas. Conseguimos manter uma boa base da equipe da temporada passada, então acredito que o entrosamento a união e nosso sistema de jogo serão os nossos alicerces nessa disputa - e fez um balanço da sua carreira até aqui:

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- Faço um balanço positivo da minha carreira até aqui, acho que consegui colocar em prática tudo o que eu aprendi e evoluí. Sou realmente muito feliz e orgulhoso por tudo o que construí até agora. Consegui me profissionalizar aos 17 anos em um dos maiores clubes do Brasil, conquistei títulos, tive experiências positivas fora do país em Portugal, Emirados Árabes, Coreia do Sul e Arábia Saudita, e hoje, continuo com a mesma sede de vencer de quando tinha meus sonhos de menino - disse, e completou:

- Quero sempre melhorar, evoluir e ajudar, principalmente os jogadores que estão no início de carreira, seja com conselhos ou com uma palavra de incentivo. Então sempre falo aos mais jovens é que procurem se cuidar, trabalhem muito, tenham disciplina, paciência, acreditem em seus potenciais e aproveitem as oportunidades porque na maioria das vezes elas só aparecem uma vez -

Antes do início da Série B em abril, o Operário terá pela frente a reta final do Estadual e o início da Copa do Brasil, que é importante tanto no âmbito esportivo, quanto financeiro. O atacante projetou o jogo desta quarta contra no Espírito Santo e disse que o Fantasma está pronto para avançar. Depois de ficar quatro jogos sem vencer, a equipe triunfou sobre o Athletico-PR e chega com moral na busca pelo bicampeonato paranaense - ergueu a taça em 2015.

– Sem dúvidas a Copa do Brasil tem uma importância enorme para o clube e para nós atletas. É uma competição muito boa de jogar e que nos possibilita vislumbrar um ótimo retorno financeiro ao clube. Estamos preparados, mesmo sabendo das dificuldades em relação a logística, campo e um adversário forte em seus domínios. Esperamos fazer um grande jogo e passar para a próxima fase. Esse é o nosso desejo e um dos nossos principais objetivos neste primeiro semestre.

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– O Campeonato Paranaense é uma competição realmente muito disputada e difícil. O primeiro passo já foi dado que foi a garantia da classificação. Tivemos realmente um ótimo início, com grandes jogos e conquistando grandes vitórias. Aconteceu de oscilarmos de quatro partidas para cá, mas em nenhuma delas jogamos menos do que o adversário. Quem acompanhou esses jogos viu isso, que tivemos um bom desempenho, mas que não veio acompanhado do resultado em si. Já tomamos um puxão de orelha do nosso treinador e sabemos o que temos de melhorar isso se quisermos alcançar voos maiores. Confio muito no nosso grupo. Estamos fortes, unidos e muito comprometidos em levar o Operário aos seus objetivos.