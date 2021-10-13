Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Ao L!, Milena comemora título do Brasileiro sub-18 com o São Paulo e fala sobre expectativa na Seleção
futebol

Ao L!, Milena comemora título do Brasileiro sub-18 com o São Paulo e fala sobre expectativa na Seleção

Autora de um gol e uma assistência nas finais contra o Corinthians, atacante conversou sobre a importância do título conquistado e a expectativa para defender a Seleção sub-20...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 out 2021 às 08:00

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 08:00

Crédito: Gabriela Montesano/São Paulo FC
O São Paulo conquistou o Brasileiro Feminino sub-18 após vencer o Corinthians na grande decisão. Uma das destaques da equipe nas finais e na competição, a atacante Milena, que marcou seis gols no torneio e participou de todos os jogos, conversou com a reportagem do LANCE! sobre o título nacional e a expectativa para defender a Seleção Brasileira sub-20. Milena foi uma das melhores jogadoras nas duas partidas contra o Corinthians. Na ida, no Parque São Jorge, ela marcou um gol na vitória por 3 a 0, que encaminhou o titulo para o Tricolor. Na volta, deu assistência e ajudou a construir o placar de 2 a 0, que garantiu a conquista.
- É muito gratificante isso pra mim é uma honra. Através disso estou defendendo uma camisa gigante, e ajudar minha equipe com gol e uma assistência é fruto de muito trabalho em grupo. Ser campeã é muito bom e vencemos uma grande equipe, um clássico. Atuando em casa é muito mais especial, e trabalhamos muito pra isso. Foi trabalho de todo o grupo. - afirmou Milena.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO!A jogadora está no São Paulo desde 2019. Antes, ela atuou no Centro Olímpico, onde ganhou a Disney Cup Sub-15 e foi eleita a melhor da competição, sendo considerada a melhor do mundo na sua idade. Agora no Tricolor, Milena pretende conquistar mais títulos pelo clube e se disse honrada de defender as cores do São Paulo.
- Isso (título do Brasileiro sub-18), se tornou uma das coisas mais importantes na minha vida e principalmente na minha carreira. O futuro está na mãos de Deus e vou trabalhar pra sempre honrar a camisa tricolor - disse a atacante de 17 anos. Com boas atuações, Milena foi convocada para defender a Seleção Brasileira sub-20, comandada pelo técnico Jonas Urias, que selecionou 23 atletas para a disputa dos dois jogos preparatórios diante do Paraguai.
Os compromissos acontecem nos dias 22 e 25 de outubro, no Centro de Treinamento de Altorendimento Asociacion Paraguaya de Fútbol, em Assunção, no Paraguai. A janela de preparação acontece no período reservado para a Data FIFA, entre os dias 18 e 26 deste mês.
Foi a primeira convocação de Milena, que comemorou a chance e falou sobre a expectativa de defender a camisa da Amarelinha.
- Estou muito feliz e ansiosa porque meu sonho sempre foi defender a Amarelinha, com a Seleção Sub-20 sob o comando do Jonas terei essa oportunidade - finalizou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'
Imagem de destaque
Unabomber: como matemático superdotado que aterrorizou EUA com cartas-bomba foi preso há 30 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados