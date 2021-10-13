Ao L!, Milena comemora título do Brasileiro sub-18 com o São Paulo e fala sobre expectativa na Seleção

Crédito: Gabriela Montesano/São Paulo FC

O São Paulo conquistou o Brasileiro Feminino sub-18 após vencer o Corinthians na grande decisão. Uma das destaques da equipe nas finais e na competição, a atacante Milena, que marcou seis gols no torneio e participou de todos os jogos, conversou com a reportagem do LANCE! sobre o título nacional e a expectativa para defender a Seleção Brasileira sub-20. Milena foi uma das melhores jogadoras nas duas partidas contra o Corinthians. Na ida, no Parque São Jorge, ela marcou um gol na vitória por 3 a 0, que encaminhou o titulo para o Tricolor. Na volta, deu assistência e ajudou a construir o placar de 2 a 0, que garantiu a conquista.

- É muito gratificante isso pra mim é uma honra. Através disso estou defendendo uma camisa gigante, e ajudar minha equipe com gol e uma assistência é fruto de muito trabalho em grupo. Ser campeã é muito bom e vencemos uma grande equipe, um clássico. Atuando em casa é muito mais especial, e trabalhamos muito pra isso. Foi trabalho de todo o grupo. - afirmou Milena.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO!A jogadora está no São Paulo desde 2019. Antes, ela atuou no Centro Olímpico, onde ganhou a Disney Cup Sub-15 e foi eleita a melhor da competição, sendo considerada a melhor do mundo na sua idade. Agora no Tricolor, Milena pretende conquistar mais títulos pelo clube e se disse honrada de defender as cores do São Paulo.

- Isso (título do Brasileiro sub-18), se tornou uma das coisas mais importantes na minha vida e principalmente na minha carreira. O futuro está na mãos de Deus e vou trabalhar pra sempre honrar a camisa tricolor - disse a atacante de 17 anos. Com boas atuações, Milena foi convocada para defender a Seleção Brasileira sub-20, comandada pelo técnico Jonas Urias, que selecionou 23 atletas para a disputa dos dois jogos preparatórios diante do Paraguai.

Os compromissos acontecem nos dias 22 e 25 de outubro, no Centro de Treinamento de Altorendimento Asociacion Paraguaya de Fútbol, em Assunção, no Paraguai. A janela de preparação acontece no período reservado para a Data FIFA, entre os dias 18 e 26 deste mês.

Foi a primeira convocação de Milena, que comemorou a chance e falou sobre a expectativa de defender a camisa da Amarelinha.