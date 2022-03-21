Ao L!, Micaelly fala de momento no São Paulo e expectativas para jogo contra o Inter no Brasileiro Feminino

Em entrevista ao LANCE!, a atacante Micaelly falou sobre seu momento na equipe feminina do São Paulo e projetou suas expectativas para a partida contra o Internacional, nesta segunda-feira (21), válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro feminino.A camisa 11 do Tricolor paulista foi um dos grandes destaques da última partida disputada pela equipe, contra o Real Brasília. A jogadora foi responsável por um gol e duas assistências, que garantiram a primeira vitória da equipe na competição. Sobre este jogo, Micaelly destacou que reconhece ser necessário continuar com foco e aproveitar todas as chances.
- Acho que é continuar com foco, brigando até o fim. Sabemos que temos que melhorar muitas coisas, mas é aproveitar cada chance - disse.Sobre sua atuação na última partida, onde esteve diretamente envolvida nos três gols marcados pelo São Paulo, a atacante afirmou que pretende chegar até a final e garantir o título para a equipe.
- Estou muito feliz pelas minhas duas atuações nas duas rodadas. Preciso evoluir muito mais, e quero continuar nesse foco sempre ajudando minha equipe. Esse ano, quero estar ali na final dos campeonatos e conquistar o título - destacou.Para esta temporada 2022, a equipe feminina do Tricolor paulista contou com a chegada de alguns reforços, sendo um deles a vinda de Pardal, que marcou contra o Flamengo na primeira disputa da equipe na competição. Micaelly ressaltou serem todas atletas experientes e que ajudam no desempenho do elenco.- São atletas experientes, ajudam bastante a gente. Acho que isso é o mais importantes, uma ajudando as outras. E sempre vamos estar assim até o fim - disse.O São Paulo volta a campo contra o Internacional, em partida válida pela quarta rodada do Brasileirão Feminino, nesta segunda-feira (21). A atleta ressaltou que considera uma partida complicada devido à capacidade técnica das jogadoras e dos novos nomes que chegaram na equipe este ano, mas destacou que busca alcançar mais três pontos na tabela com a vitória do Tricolor.- Sabemos que o inter é um time muito bom e é bem difícil jogar contra elas. Chegaram várias atletas experientes e com capacidade. Mas sabemos da nossa qualidade e confiamos em nós. Vamos para tentar conseguir os 3 pontos, mesmo sabendo que será difícil - disse.Até o momento, o Internacional ocupa a terceira posição na tabela da competição, enquanto o São Paulo a quinta. O jogo será às 20h, no Estádio Beira-Rio