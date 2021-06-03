  • Ao L!, Micaelly, do São Paulo, projeta clássicos no Brasileiro: 'Confiamos bastante umas nas outras'
futebol

Ao L!, Micaelly, do São Paulo, projeta clássicos no Brasileiro: 'Confiamos bastante umas nas outras'

Atacante, que chegou ao São Paulo no início da temporada, analisou os dois clássicos que a equipe terá diante de Corinthians e Palmeiras e disse confiar na força do elenco...
LanceNet

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 09:32

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O São Paulo tem dois rivais nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro Feminino. Nesta quinta-feira (3), a equipe enfrenta o Corinthians, às 18h, no CFA Laudo Natel, e na sequência o Palmeiras, no domingo (6), no Canindé.
Em contato com o LANCE!, a atacante Micaelly, um dos destaques da equipe na competição, projetou os duelos contra as rivais. Para ela, a força e união do elenco são-paulino pode fazer a diferença nos duelos decisivos.
- O começo da temporada não foi tão bom como a gente queria, mas agora estamos indo bem no campeonato. Sabemos que são dois clássicos seguidos e difíceis, mas confiamos bastante umas nas outras e o que temos treinado estamos colocando em prática nos jogos. E espero que dê tudo certo e sair na vantagem com o resultado - afirmou a atacante.
VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO FEMININO 2021!O São Paulo vem de vitória contra o Minas Brasília, por 3 a 0, e ocupa a quarta colocação na tabela, com 22 pontos. Ao todo são seis vitórias, quatro empates e uma derrota sofrida na competição, além de nove jogos de invencibilidade. O único revés foi no primeiro clássico do ano, contra o Santos, na Vila Belmiro.
São Paulo e Corinthians já se enfrentaram oito vezes na história com vantagem tricolor no histórico do confronto. A equipe do Morumbi venceu cinco jogos, enquanto o rival superou as são-paulinas em três oportunidades. Se vencer hoje, o Tricolor se classifica às quartas de final da competição.

