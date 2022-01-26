Ao L!, Marcelo Toscano elogia torcida do Paysandu e projeta estreia: 'Temos que ter o espírito de campeão'

Experiente, o atacante Marcelo Toscano deixou o América-MG e assinou com o Paysandu para a temporada 2022. O Papão se prepara para a disputa da Série C com o sonho do acesso, mas antes terá pela frente a possibilidade de alcançar o tricampeonato Estadual. Para isso, a equipe se preparou 13 dias em Barcarena. O novo reforço revelou a expectativa da estreia contra o Bragantino-PA, nesta quarta, às 21h30, na Curuzu, e elogiou a preparação da equipe.- Nossa preparação foi super importante para que todos os atletas se conhecessem melhor, até porque chegaram bastante jogadores novos. Disso vem a preparação física, que também é muito importante para a sequência.Jogo amistoso é importante para o entrosamento do time e o professor Márcio corrigir os erros. O gol traz confiança e agora e deixa essa dúvida na cabeça do professor. Tenho certeza que ele vai escolher os melhores pra iniciar a partida - analisou Toscano, e emendou:
- Estamos ansiosos para começar logo o campeonato e colocar em prática tudo aquilo que foi treinado. E se Deus quiser começar com o pé direito diante da nossa torcida que tenho certeza que vai lotar a Curuzu - acrescentou o atacante, que marcou um dos gols da vitória do Paysandu por 5 a 1 sobre a seleção de Barcarena.
Para a temporada, a equipe paraense passou por uma reformulação com a contratação de dezessete reforços. O comando técnico ficará nas mãos de Márcio Fernandes, que treinou o rival Remo em 2019. Marcelo Toscano analisou as pretensões do time na temporada e elogiou a torcida, que pode fazer diferença nos jogos na Curuzu.
- O Paysandu fez boas contratações para essa temporada. Além do acesso ainda queremos ir longe na Copa Do Brasil e também buscar o tricampeonato Paraense. Estamos muito confiantes e temos que ter o espírito de campeão. Tenho certeza que vamos alcançar - salientou, e completou:
- A torcida do Paysandu é espetacular, gigante e ainda poder começar o campeonato jogando em casa diante do nosso torcedor é fundamental. Os resultados vindo, a nossa força juntando com a nossa torcida só vai fazer com que a gente cresça na competição para que possamos alcançar nossos objetivos - enalteceu.
Na temporada passada, Toscano fez parte do elenco que levou o América-MG à pré-Libertadores. O atacante, porém, não seguiu no elenco do Coelho e acredita que tenha alcaçado seus objetivos. Ao mudar de ares, ele espera contribuir ao elenco do Paysandu com qualidade e experiência e comemorar o acesso no fim do ano.
- Faz parte do futebol, acho que os meus objetivos no América-MG foram alcançados e agora tenho novos objetivos aqui no Paysandu. Trago a experiência, junto com a vontade de vencer tenho a vontade de crescer e aprender mais também. Aqui no Paysandu vamos crescer juntos e espero poder ajudar a todos e no final vamos comemorar muito - finalizou.