Ao L!, Marcelo Paz exalta equilíbrio da gestão e grande fase do Fortaleza: 'Demos salto esportivo muito bom'

Crédito: 'No futebol, o importante são os resultados. Mas para isto, é necessária uma gestão equilibrada e profissional', declarou Paz (Reprodução/Instagram Marcelo Paz

O equilíbrio da gestão é considerado o grande trunfo para que o Fortaleza venha alcançando uma projeção nacional tão forte. Convidado do "LANCE! na Jogada" nesta terça-feira (21), o mandatário Marcelo Paz detalhou o trabalho feito no Tricolor do Pici. - No futebol, os times vencedores passam por gestões que honram compromissos, que têm mentalidade criativa, corajosa. O Fortaleza vive esse momento há alguns anos, se equilibrando, evoluindo com muito cuidado financeiro, com responsabilidade nas finanças. Isso gera um ambiente que atrai muitos profissionais, torna o clube atrativo e isso gera os resultados em campo - e reconheceu:

- No futebol, o que importa são os resultados em campo, o torcedor quer isso. Temos de entender este contexto, mas para isto é necessária uma gestão equilibrada e profissional - complementou.

Paz também contou como foi a linha de montagem para o atual elenco.

- Demos uma rejuvenescida para o elenco do Fortaleza em 2021. Entendíamos que alguns jogadores estavam no fim do ciclo, mesmo alguns muito vencedores, mas precisávamos dar este passo. Demos uma variada no perfil técnico e nas características do elenco. Tínhamos um time muito acostumado com a forma como o Rogério Ceni jogava. Inclusive, depois do Ceni sair tivemos dificuldade de encontrar treinadores que extraíssem o melhor daqueles jogadores. Então montamos um elenco que tivesse mais variações e características de jogadores. E, quando o (Juan Pablo) Vojvoda chegou, ele conseguiu dar vida, qualidade a um elenco que já tinha - e frisou:

- Ele não usou nenhuma contratação por praticamente três meses e conseguiu resultados expressivos. Um elenco mais jovem que se complementa, que temos diversidade de qualidade de funções e de qualidades - completou.

O mandatário falou sobre o duelo com o Atlético-MG, pelas semifinais da Copa do Brasil.

- Olha, o Atlético-MG é favorito , tem jogadores com salários de milhões, grandes estrelas como Hulk, Diego Costa, Keno, Vargas. Mas são dois jogos, é Copa. No Brasileiro, vencemos uma e eles venceram uma. Quem sabe surge uma surpresa. Faremos o nosso melhor. Mas até lá, tem muita água para rolar e vamos nos voltar para os jogos no Brasileirão, onde a gente está nas primeiras colocações - afirmou.

Marcelo Paz destacou como o Fortaleza também avaliou como a equipe tem de se preparar para este momento.

- Demos um salto esportivo muito bom, estamos nas primeiras colocações do Brasileiro e na semifinal da Copa do Brasil. Acontecerá em 2022? Não sabemos, historicamente não conseguiu em nenhuma das duas competições. Temos de saber que é possível mas nunca achar que é fácil. Manter a humildade sempre - disse.

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