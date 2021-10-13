Ao L!, Levy avalia desempenho do São Paulo no Brasileirão Sub-20 e projeta jogos das quartas de final

Crédito: Divulgação

O São Paulo se classificou para as quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Fazendo grande campanha na fase de grupos, o time treinador por Alex de Souza chega ao mata-mata com muitas expectativas. Ao LANCE!, o goleiro Levy falou sobre o desempenho do Tricolor no torneio e projetou os próximos passos dentro da competição.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

O goleiro comentou sobre a campanha do São Paulo na primeira fase da competição. Com 34 pontos somados, o time ficou em quarto lugar da tabela, o que Levy viu com ótimos olhos.

- Bom nos pontos corridos deixamos nossa marca, fazendo a melhor campanha nos últimos 2 anos, com certeza isso nos deixa felizes e confiantes para a próxima fase, tendo a vantagem de decidir dentro de casa - comentou o goleiro das categorias de base.

Ao falar sobre as quartas de final, o jovem voltou a comentar sobre a vantagem de decidir a disputa em casa, mas deixou claro que isso não deve mudar o foco da equipe no jogo de ida contra o Athletico-PR.

- Com toda certeza queremos aproveitar o máximo da vantagem em casa, mas por enquanto não vamos focar nela, pois gostaríamos de sair com um pé na classificação fora de casa mesmo, mas independente do adversário sabemos que os 8 melhores do Brasil se enfrentam agora, ou seja, não há adversários fracos - afirmou Levy.Além dos resultados, o desempenho da equipe treinada por Alex chamou a atenção. O treinador, que vem rodando o elenco no Paulista, soma boas atuações no Brasileirão, tendo, inclusive, uma longa sequência invicta no começo do torneio. - Realmente nossa equipe tem uma identidade, uma boa ideia que foi passada a nos e comprada por todos, tendo assim um elenco onde todos tem importância e sabem do seu papel, mesmo com a individualidade de cada um respeitada ha sempre a compatibilidade das posições.