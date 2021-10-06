Ao L!, Léo Jance fala sobre treino com profissionais do São Paulo e projeta semifinal da Copa do Brasil Sub-17

O São Paulo enfrenta, nesta quinta-feira (7), o Atlético-MG, pela semifinal da Copa do Brasil Sub-17. Lateral do elenco das categorias de base e chamado para treinar com os profissionais, Léo Jance falou ao L! sobre a expectativa para a partida decisiva.
O São Paulo é o atual campeão da Copa do Brasil Sub-17, vencendo o Fluminense na última temporada. Em uma boa campanha, a equipe está na semifinal, enfrentando o Galo.
Joia da base, Léo Jance contou a expectativa do elenco para jogar contra a equipe mineira.
- Estou muito empolgado para o jogo diante do Atlético (MG). Estamos invictos na competição e mostrando a nossa força a cada partida. Mas não podemos deixar isso subir à cabeça. Também sabemos da grandeza do adversário e temos de entrar focados - comentou o atleta.
Após se recuperar de lesão, o jogador assumiu destaque nas categorias de base e jogou, inclusive, contra o elenco profissional, durante treinamentos.
- Infelizmente, eu passei por duas lesões que me atrapalharam nos últimos meses. Fico feliz por ter retornado e poucos dias depois ter a oportunidade de treinar com o elenco profissional. Foi um sonho realizado. Poder estar juntos dos atletas mais experientes e aprender com eles foi algo essencial para eu seguir amadurecendo dentro do clube - contou o jovem.JJance espera que o aprendizado que teve ao lado dos profissionais seja fator importante nas semifinais da Copa do Brasil.
- Agora, além de absorver todos esses ensinamentos para o meu crescimento, vou buscar levar todos esses conhecimentos para as partidas diante do Atlético (MG), conseguir ótimos resultados e chegar à final da Copa do Brasil - afirmou.
O São Paulo entra em campo às 16h, no Sesc Alterosas, em Belo Horizonte, pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil Sub-17. A partida será transmitida pelo SporTV e pela CBFTv (via Eleven Sports).