Ao L!, Formiga fala sobre a despedida da Seleção e projeta final do Paulista Feminino: 'Tudo para ser histórico'

Formiga é uma lenda do futebol brasileiro. Aos 43 anos, a volante do São Paulo falou com exclusividade ao LANCE!. A despedida da Seleção brasileira e a final do Campeonato Feminino contra o Corinthians foram assuntos. Assim que foi anunciada pelo São Paulo, as expectativas dos torcedores pelo retorno de Formiga foram grandiosas. Afinal, a volante voltaria ao Brasil e vestiria as cores do Tricolor, seu clube do coração, mais uma vez. Fazendo jus ao que os torcedores esperavam, Formiga ultrapassou as expectativas da torcida e participou da campanha que levou o time à final do Paulistão Feminino. O São Paulo venceu o Santos na semifinal , por 4 a 0, e consolidou sua classificação, já que havia vencido a partida de ida por 1 a 0. - É uma emoção muito grande poder chegar e alegrar a todos. Fui muito mais que bem recebida, então cumprir meu papel em campo é meu dever. Vamos a essa final com foco total. Como eu disse quando cheguei, poder jogar pelo clube do meu coração e sentir o carinho da torcida do São Paulo é indescritível e já de cara encarar a final de um dos principais campeonatos para um clube é um presente - declarou.

VEJA A TABELA E SIMULE AS RODADAS FINAIS DO BRASILEIRÃOAntes de chegar ao São Paulo, Formiga atuou pelo PSG por 4 temporadas. De 8 jogos disputados desde que chegou, a atleta já marcou um gol. A partida de ida da final do Campeonato Paulista Feminino será no dia 4 de dezembro, no Morumbi O adversário é o grande rival, Corinthians. Formiga projeta um grande duelo.

- Tem tudo para ser um jogo histórico. Sabemos do potencial delas, mas também sabemos do nosso. Temos um time unido, fortalecido e que luta muito diariamente para chegar nas melhores condições em todos os jogos. Dessa vez, não será diferente - afirmou.Na última semana, durante o Torneio Internacional de Futebol Feminino, Formiga fez sua última participação pela Seleção brasileira, na vitória por 6 a 1 sobre a Índia. Ela falou sobre a despedida e agradeceu o apoio de todos, desde as jogadoras até os torcedores.

- Quero agradecer o carinho de todos. Tantas mensagens que recebi... de coração, fico muito feliz com tudo que aconteceu. Agradeço por toda essa visibilidade que estão dando ao futebol feminino. Agradeço a CBF, minha esposa, minha mãe e a todos que estavam comigo ali naquele momento. O meu último ato ficará para sempre no meu coração - disse.