Ao L!, Fabrício fala sobre adaptação ao futebol espanhol no Celta de Vigo B: 'Feliz com essa oportunidade'

Com o mundo globalizado, cada vez mais brasileiros têm a chance de atuar no exterior. A maioria deles sonha em vestir a camisa de um time do futebol europeu e com Fabrício, de 21 anos, não foi diferente. Revelado pelo Brasil de Pelotas, o atacante foi emprestado pelo Grêmio ao Celta de Vigo e tem atuado na equipe B. Porém, ele tem tido oportunidades de treinar com o time principal do técnico Eduardo Coudet.- Fiquei muito feliz com essa oportunidade. São trabalhos muito intensos e isso me torna um jogador mais completo e competitivo. Creio que terei mais oportunidades para mostrar todo o meu potencial - disse o jogador, que em seguida explicou como é o seu contrato com o time espanhol (empréstimo até o meio do ano):

+ Confira e simule a tabela do Mundial de Clubes​- Eu sou jogador do Grêmio, então estou sempre atento ao que acontece com o time. É óbvio que ver o Grêmio nessa situação me deixa triste (rebaixado para a Série B). Acho que não só eu, mas todo grande jogador sonha em jogar pelo Grêmio. No momento, estou com minha cabeça no Celta. Quero que tudo dê certo aqui e que eu possa, no próximo ano, estar jogando no time principal - completou.

Ao ser perguntado sobre sua adaptação ao Velho Continente, o jogador teceu muitos elogios à cidade de Vigo. Ele também explicou as principais diferenças na preparação para as partidas na Espanha em relação ao que é praticado no futebol brasileiro.

- Para mim, está sendo incrível. Ainda não caiu a ficha que estou morando na Espanha, em uma cidade maravilhosa que é Vigo. O estilo de jogo aqui é bastante diferente do que eu estava acostumado a ver no Brasil. A comissão foca bastante na parte técnica, no jogo curto, e intensifica muito a parte física - salientou, e emendou sobre a terceira divisão espanhola:

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- O campeonato é muito equilibrado, de jogos muitos difíceis. Estamos trabalhando duro para encontrar o caminho das vitórias (time precisa de uma sequência nesta reta final) e aí pensar nos playoffs, o que nos permitirá sonhar com o acesso - acrescentou. O Celta de Vigo B não começou bem a terceira divisão espanhola, mas conseguiu reagir. Atualmente, a equipe ocupa a nona colocação com 28 pontos, porém devido ao equilíbrio está a apenas um do quinto lugar: Unionistas. O líder conquista o acesso direto, enquanto quem terminar entre segundo e quinto disputa os playoffs para as últimas duas vagas na La Liga 2.

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O time está a três partidas sem perder e no último triunfo sobre o SD Logroñés, no dia 9, o camisa 23 marcou o terceiro gol aos 35 da etapa final. A equipe volta a campo no dia 22 em um confronto direto contra o San Sebastian Reyes, pela décima nona rodada. O duelo está marcado para o Estádio Municipal Nuevo Matapiñonera (San Sebastian).

Por fim, Fabrício falou sobre a atual situação do Brasil de Pelotas, clube que o revelou. O atacante lamentou a queda do Xavante para a terceira divisão e disse que o clube tem que mudar a mentalidade e que o rebaixamento é reflexo das últimas temporadas.

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- Complicado. O Brasil é um clube especial para mim, por quem tenho um carinho enorme. Mas precisa mudar a mentalidade, entender que o atleta profissional precisa ter um respaldo do clube para que não se viva sempre em meio às incertezas. Esse rebaixamento (para a terceira divisão), infelizmente, é o reflexo do clube nos últimos anos - lamentou.