Ao L!, ex-gestor da base do São Paulo explica pilares do sucesso de Cotia

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O São Paulo é conhecido por ter uma das melhores categorias de base do futebol brasileiro. Do CT Laudo Natel, em Cotia, na Grande São Paulo, surgiram talentos como Lucas, Anthony, Gabriel Sara e Igor Gomes.

Um dos responsáveis por esse sucesso foi Rodolfo Canavesi, que desempenhou a função de gerente das categorias de base do São Paulo entre 2015 e 2017. Sob seu comando, o clube conseguiu resultados expressivos na base. Em 2016, foram 12 conquistas, entre elas, a Taça Libertadores da América Sub-20, o Campeonato Paulista Sub-17 e a Copa Brasil Sub-15.

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Além dos títulos, durante sua gestão, a base também revelou alguns jogadores para o time profissional, como David Neres e Luiz Araújo. O primeiro disputou apenas oito partidas e foi negociado com o Ajax por R$ 50 milhões. Já o segundo teve ótimos momentos no primeiro semestre e acabou vendido para o Lille, rendendo R$ 30 milhões ao Tricolor.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! Canavesi falou com exclusividade ao LANCE! sobre o sucesso das categorias inferiores do São Paulo e exemplificou pilares do sucesso para a revelação de grandes jogadores.

- Na minha opinião, o sucesso do São Paulo é um trabalho que vem sendo bem executado por muitos anos. Alguns pilares importantes deste sucesso são: uma das melhores infra estruturas do mundo para o desenvolvimento de atletas de base. Aliado a isto, uma saudável continuidade das profissionais da base, visando desenvolver e melhorar uma metodologia aplicada para o desenvolvimento dos futuros atletas do clube, junto com uma baixa perda de atletas durante o período de formação - afirmou Canavesi. Calavesi também fez um balanço de sua gestão à frente das categorias de base do Tricolor.

- Durante meu período de gestão na base do São Paulo, buscamos evoluir todos estes pontos citados. Diversas iniciativas foram encabeçadas no CT de Cotia desde um planejamento estratégico bem estruturado, detalhamento completo de processos, uma nova política de reestruturação salarial dos atletas de base, a transição, entre outros pontos. Tivemos promoção de clubes parceiros para empréstimos dos atletas, como aconteceu com o Luiz Araújo em seu empréstimo para o Novorizontino, antes de subir a equipe principal e ser vendido ao Lille - explicou. Para finalizar, Calavesi elogiou a base do São Paulo, que é conhecida por ganhar grandes competições. Ele também analisou a safra de jogadores utilizados pelo clube nas últimas temporadas.