Ao L!, especialistas criticam divisão das confederações das Américas: 'Globalização de mão única'

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O coordenador acadêmico do curso de Gestão do Esporte da FGV, Pedro Trengrouse, não poupou críticas ao formato das competições continentais. Ao LANCE!, ele, que é um dos autores do artigo "A Era dos Clubes de Futebol", vê prejuízos desportivos e financeiros na "divisão" do continente Americano nos gramados.

- Temos a Confederação Asiática de Futebol (AFC), um continente inteiro com mais de 50 países, a CAF, com todos os países da África, a Europa, com todos os países disputando as competições. E quando chega o continente Americano, temos uma anomalia. A Concacaf é um continente dividido ao meio! A Conmebol também. O continente é a América, que tem 45 países, não a Conmebol com dez países e a Concacaf com 35! Qual é o reflexo disso? Não temos uma competição continental da América - afirmou.Em seguida, Trengrouse ressaltou o potencial desperdiçado economicamente.

- O Brasil precisa se libertar da Libertadores, que é uma prisão no passado e na pobreza! Porque no nosso continente, o Brasil não tem nenhum mercado como complementação econômica. Não temos como aproveitar o mercado do Canadá, o mercado do México, dos Estados Unidos... Na parte do continente que a gente joga, tem a Argentina, que é muito distante do ponto de vista do Brasil entre os que jogam na Conmebol. A gente acaba se nivelando por baixo - e emendou:

- Caso a gente pudesse pensar, do ponto de vista econômico, em uma competição verdadeiramente continental, do Canadá ao Chile, com 45 países. Por que não? A Europa tem 50 países! É só organizar o calendário para que os times possam viajar. - completou.O especialista se mostra frustrado com os rumos dos clubes nacionais.

- Vivemos uma globalização de mão única, onde o futebol brasileiro não tem mercado fora, seja na Europa, dos Estados Unidos, seja no mercado da América do Sul. Temos de pensar na libertação da Libertadores - detalhou.

Especialista em marketing esportivo e um dos autores do artigo, Ricardo Góes afirmou que houve uma tentativa de liga com clubes de toda a América. Porém, o projeto não foi à frente.

- Estamos embaixo de um dos maiores mercados do planeta, seria importante esta integração. Há alguns anos, uma empresa europeia teve a tentativa de criar uma competição verdadeiramente continental, do Canadá até a Argentina. Para mim, foi uma experiência especial, pois me reuni com o que tinha de mais antigo do futebol brasileiro - e frisou: