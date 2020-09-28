Ao L!, Dudu exalta Mancini e projeta 'coisas grandes' com o Atlético-GO

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O Atlético-GO vive um momento especial após a paralisação por conta do novo coronavírus. Consolidado no meio da tabela do Campeonato Brasileiro, o time goiano conquistou uma classificação histórica na Copa do Brasil após reverter a derrota no jogo de ida contra o Fluminense, e avançou às oitavas de final.

Após a chegada do técnico Vagner Mancini no meio da temporada, o Atlético-GO mudou a postura e cresceu em campo. Além de eliminar o Fluminense na Copa do Brasil, o Dragão também já mostrou o seu valor no Brasileirão com as vitórias sobre Flamengo e Vasco. Ao LANCE!, o lateral-direito Dudu exaltou o comandante e ressaltou a importância dele nos resultados.

- Mudou a confiança dos jogadores, sempre tentando extrair o máximo em cada treino e jogo. Conseguimos assimilar muito bem o que ele nos passou taticamente, e estamos conseguindo evoluir como grupo - destacou o lateral.

Na última quinta-feira, o Atlético-GO venceu o Fluminense por 3 a 1, e avançou às oitavas de final da Copa do Brasil. Na ida, o time carioca venceu por 1 a 0, no Maracanã, e chegou com vantagem na partida de volta. No entanto, o Dragão se impôs e acreditou na classificação do início ao fim, e alcançou o objetivo.

- É um time muito aguerrido e inteligente. Sabendo que são 180 minutos e com muito trabalho, temos condições de alcançar coisas boas durante a competição - projetou o lateral.

No último domingo, o Atlético-GO complicou a vida de mais um carioca. Desta vez a "vítima" foi o Botafogo. Em jogo válido pela 12ª rodada do Brasileirão, o Alvinegro até saiu na frente do placar, mas o aguerrido Dragão arrancou um empate na etapa final e somou mais um ponto na competição. Carrasco dos cariocas em 2020, Dudu comentou sobre a mentalidade da equipe.

- Entramos sempre com o mesmo espírito querendo a vitória. Acaba que por circunstâncias ganhamos dos 3 (Flamengo, Vasco e Fluminense), mas são jogos tão importantes quanto outros. Espero que possamos continuar assim ao longo do ano - afirmou o lateral, que almeja voos mais altos no ano.

- Podemos fazer ainda mais. Tentar chegar o mais longe na Copa do Brasil, e almejar coisas grandes no Campeonato Brasileiro - finalizou.